بمواصفات متطورة.. محطة معالجة المياه المستعملة لمنتجع “مازاغان”

هبة بريس

يعد منتجع مازاغان رائدًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ يتوفر على محطة معالجة المياه المستعملة «STEP» جد متطورة.

ومنذ افتتاح المنتجع عام 2009، يقوم هذا الأخير بمعالجة جميع المياه المستعملة الآتية من مرافق المنتجع كغرف الفندق، المنتجع صحي، المستودع، والمغسلة، وما إلى ذلك، سواء كانت مياه عضوية أو كيميائية أو مياه الأمطار، وتتم معالجة هذه المياه والتخلص من عناصرها الملوثة عن طريق عملية بيولوجية تسمى “معالجة الحمأة النشطة” قبل إعادتها إلى الطبيعة.

وتشمل معالجة هذه المياه خمس مراحل أساسية، وهي كالتالي:

– المرحلة الأولى: ما قبل المعالجة

تستهل هذه المرحلة بجهاز فحص/ فاصل الحصى الذي يمنع مرور النفايات العضوية والكيميائية الكبيرة إلى الخزان العازل الذي تخزن به المياه المرشحة، ويتمثل دوره في تقنين القمم الهيدروليكية وأعباء التلوث من خلال المضخات التي تربط هذا الأخير بحوض الاتصال حيث يتم خلط المياه المصفاة مع الحمأة النشطة.

– المرحلة الثانية: المعالجة البيولوجية

تعتبر هذه المرحلة أهم خطوة أثناء عملية المعالجة. أكبر بركة بمحطة المعالجة، مزودة بآلات التهوية /خلاطات تعمل وفقًا للمعلومات التي ينقلها الروبو “Automate”. يقوم هذا الأخير بتحليل وتدبير حالة الماء باستخدام مستشعر الأكسجين من أجل تجديد الحمأة النشطة وبالتالي تدمير البكتيريا.

-المرحلة الثالثة: مرحلة الترسيب

مرحلة تكثيف الجاذبية التي تفصل الماء والجسيمات الثقيلة التي تشكل الحمأة المترسبة في قاع الحوض.

– المرحلة الرابعة: مرحلة التطهير

يمر الماء المصفى الفائض إلى حوض المعالجة بالكلور للتطهير.

– المرحلة الخامسة: مرحلة الاحتفاظ بالمياه السائلة

آخر حوض لتخزين المياه المعالجة التي يتم نقلها عبر مضخات الرفع إلى البحيرة الرئيسية ذات سعة 35000 متر مكعب.

وفي موسم الصيف أي عند بلوغ ذروة الموسم، يبلغ متوسط كمية المياه العادمة المجمعة 500 متر مكعب في اليوم، والجدير بالذكر أن المحطة قادرة على معالجة سعة 800 متر مكعب من المياه المستعملة لمنتجع مازاغان.

وتهدف معالجة المياه إلى تزويد البحيرات المختلفة بمياه سقي المساحات الخضراء الشاسعة فضلا عن استعمال نظام ري بالتنقيط في ملاعب كرة القدم والمناطق العامة للفيلات … كما تستعمل أيضا المياه المعالجة لأجل سقي ملعب الغولف المكون من 18 حفرة.

إضافة إلى أن طبيعة العشب في ملعب الغولف “باسبالوم بلاتينيوم”، قادرة على تحمل الملوحة، أي أنه من الممكن رويها بمياه البحر. علاوة على ذلك، فإن الملعب مجهز بمحطة طقس تسمح بحساب احتياجات الري لكل حفرة بالضبط وبالتالي الحد من فقدان المياه عن طريق الصرف.

اليوم أكثر من أي وقت مضى، يوجد على عاتق منتجع مازاغان مسؤولية للحفاظ على الموارد المائية، سواء من خلال مشاركة نموذج الاستهلاك العقلاني والمسؤول أو الالتزام بنموذج السياحة المسؤولة بيئيًا الذي تبناه المنتجع منذ أول يوم. فداخل المنتجع، تتولى لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات مهمة وضع الإجراءات والإشراف على تنفيذها عبر اشراك وتحسيس الزملاء والضيوف والشركاء حول حماية البيئة بشكل يومي.

وتكللت هذه الجهود لمدة عامين على التوالي سنتي 2018 و2019، بتصنيف منتجع مازاغان “Clé Verte”، وللعام الرابع على التوالي تم تصنيفه من خلال علامة منظمة دولية متخصصة في السياحة المستدامة “Earth Check”.

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