افران.. تنصيب رجال السلطة الجدد تحت اشراف عامل الإقليم

ع محياوي – هبة بريس

بحضور عبد الحميد المزيد عامل إقليم افران ، جرى يوم أمس الخميس 01 شتنبر2022 ، بمقر عمالة الإقليم ، تنصيب رجال السلطة الجدد على مستوى إقليم افران، وذلك في إطار حركة انتقالية استثنائية تروم خلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية تساير المسار التنموي المطرد الذي يعرفه الإقليم على كافة الأصعدة.

ويتعلق الأمر بتنصيب السيد بوشعيب الصقلي الذي تم تعيينه كاتبا عاما بعمالة إقليم افران، خلفا لـ “شفيق حاسي ” الذي كان يمتاز بخصاله الحميدة مع طاقمه بعدما أسدى خدمات كانت في المستوى المطلوب لوزارة الداخلية وساكنة إقليم افران ليتم تعيينه كاتبا عاما بعمالة إقليم الدريوش.

بوشعيب الصقلي الكاتب العام الحالي على عمالة افران من مواليد 20 دجنبر 1970 بسيدي بنور متزوج و أب لطفلين ، حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي، إجازة في القانون العام، دبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية ( الفوج 34 ) .

السيد لولاد داحو، تم تعينه باشا مدينة افران ، من مواليد 08 يونيو 1975 ، بـ ” ابويزكارن ” متزوج و أب لـ 2 أطفال ، حاصل على دبلوم الدراسات العليا المتعمقة في القانون العام .

السيد عبد السلام لعميري قائد ممتاز، تم تعيينه في اطار الحركية قائد ممتاز منتدب بباشوية افران، من مواليد 16 دجنبر 1987 بمراكش، متزوج و أب لـ 3 أطفال ، حاصل على الدكتوراه في علوم التسيير ، و نظرا للجدية يقول السيد العامل أثناء حفل التنصيب التي أبان عنها السيد عبد لسلام العميري من خلال الحضور الميداني المتواصل الى جانب الساكنة، و القدرات التدبيرية التي وقفنا عليها في مرحلة كوفيد 19 و مرحلة الانتخابات، حيث كان نعم الرجل يضيف السيد العامل المقتدر و المتمكن في أخلاقيات مهنته و اضطلاعه بمهامه على أكمل وجه .

السيد حفيظ بوعاطيل، تم تعيينه قائد قيادة واد افران ، من مواليد 23 شتنبر 1980 بسيدي يعقوب تازة متزوج و أب لطفل ، حاصل على الاجازة في الأدب، دبلوم تقني متخصص في التجارة الدولية سنة 2006، الاجازة في القانونو دبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية 2009 – 2011، ولج سلك رجال السلطة سنة 2009 .

السيد أسامة ادويغ ، تم تعيينه قائد قيادة تمحضيت، من مواليد 04 أكتوبر 1990 ، بالدار البيضاء عازب، حاصل على الماستر في الهندسة التجارية و التسويق، دبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية فوج ( 56 ).

السيد محمد فرج تم تعيينه رئيس دائرة أزرو بإقليم افران، من مواليد 07 غشت 1965 ، متزوج و أب لـ 4 أطفال، حاصل على الاجازة في القانون و دبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية.

السيد زهير شهبون تم تعيينه قائد نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم افران، من مواليد 08 / 01 / 1992 بالرباط عازب، حاصل على سلك رجال الماستر في اقانون العام و دبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية فوج ( 57 ) ولج سلك رجال السلطة سنة 20 / 10 / 2020 .

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح عامل إقليم افران، السيد عبد الحميد المزيد، الذي ترأس حفل التنصيب، أن مهام رجال السلطة بصفة عامة تعد من اللبنات الأساسية في المجهود التنموي الذي يتم بذله على مستوى الإقليم في كل المجالات خاصة الاقتصادية منها والاجتماعية.

وأضاف السيد العامل، أن هذا الأمر لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال اعتماد مقاربة قائمة على التتبع اليومي والميداني لمختلف المشاريع والمبادرات التي تكتسي أهمية قصوى لدى المواطن والتي تروم في مجملها تسهيل ولوجه لكافة الخدمات الاجتماعية التي تضمن كرامته.

وتابع المسؤول الترابي ، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتأتى بأي حال من الأحوال دون نكران الذات ونسج علاقات التنسيق والتكامل بين السلطات المحلية ومختلف المصالح الممثلة محليا في إطار عملها اليومي الذي ينبغي أن يكون شعاره الأساسي خدمة المواطن.

وفي هذا الصدد، دعا عامل الإقليم “رؤساء المصالح الأمنية والخارجية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني إلى مؤازرة السادة رجال السلطة في عملهم ومساعدتهم على الاضطلاع بالمهام المسندة إليهم.

حضر حفل التنصيب، على الخصوص، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزرو، رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة ، والكاتب العام الذي تم تعيينه على عمالة افران، إلى جانب رجال السلطة ومسؤولي المصالح الأمنية والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية.

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