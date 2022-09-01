كريستيانو رونالدو

مدرب مانشستر يونايتد: كريستيانو لن يغادر الفريق

2022-09-01 / 11:18
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هبة بريس - وكالات

نفى إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، وجود نية لمغادرة كريستيانو رونالدو للفريق، وذلك قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات التي تنتهي اليوم الخميس.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن الشك بشأن مستقبل رونالدو ازداد مؤخرا في يونايتد بعد التعاقد مع مهاجم آخر، هو البرازيلي الدولي أنتوني، من أياكس الهولندي.

وجاءت تصريحات هاغ ردا على سؤال عما إذا كان رونالدو يظل جزءا من خططه بعد وصول أنتوني، فأكد المدرب قائلا “بكل وضوح، طبعا”.

وأوضح هاغ قائلا: “نحن بحاجة إلى لاعبين مميزين، لتغطية جميع المباريات من أجل الحفاظ على النسق. هذا ما نسعى إليه”.

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