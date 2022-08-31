استطلاع: أزيد من نصف التونسيين يرون أن أوضاعهم المالية باتت أسوأ

2022-08-31 / 22:51
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هبة بريس - وكالات

كشف استطلاع رأي نُشرت نتائجه، الأربعاء، أن أزيد من 60 بالمئة من التونسيين يرون أن الأوضاع المالية والمعيشية لأسرهم باتت أسوأ مما كانت عليه خلال العام الماضي.

وجاء في الاستطلاع الذي أنجزته “سيغما كونساي” (خاصة) ونشرته صحيفة “المغرب” المحلية أن 60.4 بالمئة من التونسيين يعتبرون أن الأوضاع المالية لأسرهم أصبحت الآن أسوأ مقارنة بأوضاع السنة الماضية.

ويعتقد أكثر من ثلث المستجوبين (33.5 بالمئة) حسب الاستطلاع ذاته أن الأوضاع باتت أسوأ بكثير مقارنة بالعام الماضي.

وعلقت الصحيفة على هذه الأرقام بالقول “نحن هنا أمام مفارقة كبيرة في مشاعر الناس أمام الوضع العام إذ تساند أغلبية واضحة الحكم الجديد الذي انطلق بصفة فعلية منذ 25 يوليو 2021 ولكنها تعتبر أن وضعها الحالي قد ساء بوضوح عمّا كان عليه زمن “العشرية السوداء” وما رافقها في نهايتها خاصة من أزمة صحية توفي بسببها آنذاك حوالي عشرين ألف تونسي”.

وتضيف الصحيفة أن “الناس لا يحملون وضعيتهم الحالية للحكام الحاليين بل إلى جهات أخرى قد تكون مالية أو سياسية”، لكنها استدركت قائلة إنه “من الواضح أن هذا الانفصام بين الواقع والحكم لا يمكن له أن يستمر كثيرا”.

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