المغرب التطواني يتعاقد رسميا مع المهاجم توفيق اجروتن

هبة بريس

أعلن نادي المغرب التطواني عن تعاقده رسميا مع المهاجم توفيق اجروتن.

واشار المصدر الى أن فريق المغرب أتلتيك تطوان لكرة القدم تعاقد مع المهاجم توفيق اجروتن بعقد يمتد لموسم واحد.

ويأتي التعاقد مع المهاجم توفيق اجروتن ، خريج برنامج القدم الذهبي ، رغبة من اللجنة التقنية لتعزيز الجبهة الهجومية للفريق ، الذي تمكن من العودة الى قسم الصفوة الموسم الكروي الفائت .

وكان المهاجم توفيق اجروتن قد لعب للكثير من الأندية الوطنية منها ،الوداد الرياضي، النادي القنيطري، الجيش الملكي ونهضة بركان ، ليلتحق في الأخير بفريق الحمامة البيضاء في انتقال حر.

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