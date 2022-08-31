المغرب التطواني يتعاقد رسميا مع المهاجم توفيق اجروتن

2022-08-31 / 13:39
0
هبة بريس

أعلن نادي المغرب التطواني عن تعاقده رسميا مع المهاجم توفيق اجروتن.

واشار المصدر الى أن فريق المغرب أتلتيك تطوان لكرة القدم تعاقد مع المهاجم توفيق اجروتن بعقد يمتد لموسم واحد.

ويأتي التعاقد مع المهاجم توفيق اجروتن ، خريج برنامج القدم الذهبي ، رغبة من اللجنة التقنية لتعزيز الجبهة الهجومية للفريق ، الذي تمكن من العودة الى قسم الصفوة الموسم الكروي الفائت .

وكان المهاجم توفيق اجروتن قد لعب للكثير من الأندية الوطنية منها ،الوداد الرياضي، النادي القنيطري، الجيش الملكي ونهضة بركان ، ليلتحق في الأخير بفريق الحمامة البيضاء في انتقال حر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جامعة الجيدو تنسحب من تظاهرتين رياضيتين بتونس

جامعة الجيدو تنسحب من تظاهرتين رياضيتين بتونس

2022-08-31 / 11:29
Photo of كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة.. 3 مغربيات ضمن قائمة الحكام

كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة.. 3 مغربيات…

2022-08-31 / 09:52
Photo of الوداد يقدم عموتة و طاقمه التقني و اللاعبين الجدد زوال الأربعاء

الوداد يقدم عموتة و طاقمه التقني و اللاعبين الجدد…

2022-08-30 / 23:09
Photo of تماشيا مع لوائح الفيفا.. الجامعة تحدد تواريخ “الميركاتو” للبطولات الاحترافية و العصب

تماشيا مع لوائح الفيفا.. الجامعة تحدد تواريخ “الميركاتو” للبطولات…

2022-08-30 / 22:06
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 17سنة يتأهل لربع نهائي البطولة العربية بالجزائر

المنتخب المغربي لأقل من 17سنة يتأهل لربع نهائي البطولة…

2022-08-30 / 19:16
Photo of الكاف تختار الجزائري غربال حكما لنهائي “السوبر” بين الوداد و بركان

الكاف تختار الجزائري غربال حكما لنهائي “السوبر” بين الوداد…

2022-08-30 / 19:02
Photo of الموت يفجع الاطار الوطني بادو الزاكي

الموت يفجع الاطار الوطني بادو الزاكي

2022-08-30 / 14:27
Photo of في جلسة تصوير لبايرن ميونخ.. مزراوي وماني يرفضان رفع أكواب البيرة

في جلسة تصوير لبايرن ميونخ.. مزراوي وماني يرفضان رفع…

2022-08-30 / 12:48
Photo of فرنسا.. الشرطة تحقق في مزاعم تعرض بوغبا للابتزاز من قبل “عصابات”

فرنسا.. الشرطة تحقق في مزاعم تعرض بوغبا للابتزاز من…

2022-08-30 / 09:33
Photo of بقرار من البنزرتي.. ثلاث لاعبين جدد يغادرون الرجاء بنظام الإعارة

بقرار من البنزرتي.. ثلاث لاعبين جدد يغادرون الرجاء بنظام…

2022-08-29 / 15:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق