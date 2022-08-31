كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة.. 3 مغربيات ضمن قائمة الحكام

هبة بريس

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، عن تعيين ، ثلاث حكمات مغربيات، ضمن قائمة حكام مباريات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة ،والتي ستحتضنها الهند في الفترة ما بين 11 و30 أكتوبر المقبل.

وعرفت لائحة حكام المسابقة تواجد كل من حكمة الوسط بشرى كربوبي، وحكمتي الشرط فتيحة جرمومي و سكينة حمدي .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد سحب عقوبة الإيقاف التي فرضها في وقت سابق على الاتحاد الهندي لكرة القدم، ما يعني إجراء المونديال في وقته المحدد.

وتعرف المسابقة حضور المنتخب المغربي للسيدات لأقل من 17 سنة، للمرة الأولى في تاريخه، حيث سيدشن رحلته بمواجهة البرازيل يوم 11 أكتوبر، ثم يقابل مستضيف البطولة الهند بعد ثلاثة أيام، ويختتم دور المجموعات بملاقاة الولايات المتحدة الأمريكية في 17 من نفس الشهر.

وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) قد عين المغربية فتيحة الجرمومي ضمن الطاقم التحكيمي، الذي قاد المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للسيدات لاقل من20 سنة (كوستاريكا 2022 ) ،و التي حسمها المنتخب الاسباني لصالحه بعد تغلبه على نظيره الياباني ( 3-1 )

وأناط الاتحاد الدولي لكرة القدم للمغربية فتيحة الجرمومي مهمة تقنية حكم المساعد الفيديو (فار).

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