رؤساء مجالس العمالات والأقاليم: استقبال زعيم البوليساريو بتونس “موقف عدائي”

هبة بريس

عبرت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عن شجبها لاستقبال زعيم الميليشيا الانفصالية بالعاصمة التونسية، معتبرة أن هذا الموقف العدائي “يمثل مساسا خطيرا بالوحدة الترابية والوطنية لبلادنا وبمشاعر الشعب المغربي”.

وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن إقدام الرئيس التونسي على تخصيص استقبال لزعيم ميليشيا البوليساريو الانفصالية في إطار فعاليات قمة طوكيو للتنمية الإفريقية “تيكاد 8” المنعقدة بتونس، يمثل “موقفا عدائيا ومنحازا ضد بلادنا، ومساسا خطيرا بالوحدة الترابية والوطنية لبلادنا وبمشاعر الشعب المغربي”.

وأضافت الجمعية أنها إذ تعتز بمتانة الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية القوية بين الشعبين المغربي والتونسي والمصير المشترك من خلال خوض معركة الحرية والاستقلال ضد المستعمر، فإنها “تدين هذا الموقف العدائي الغريب غير المساير لهذه العلاقات، بل ويضرب في الصميم هذا الرصيد التاريخي المشترك، وذلك باستقبال رئيس ميليشيا انفصالية، والمس بوحدة المغرب الترابية وبحسن الجوار وبكافة أعراف الأخوة بين البلدين، وبعلاقات التعاون والشراكة في كافة المجالات بينهما”.

وعبرت الجمعية عن دعمها المطلق لموقف الحكومة المغربية، وانخراطها في الاستمرار في دعم وتوطيد العلاقات الطيبة التي تجمعها بالعواصم والمدن الإفريقية تبعا للاستراتيجية التي حدد معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإيجاد حل دائم وواقعي لهذا النزاع المفتعل، تحت السيادة الوطنية، وكذا للتصدي لكل المحاولات البئيسة لأعداء الوحدة الترابية والوطنية للمملكة المغربية.

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