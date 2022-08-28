بلجيكا.. فاتورة الطاقة السنوية للأسر قد تصل إلى 8 آلاف يورو

هبة بريس - وكالات

على غرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأخرى، يؤثر ارتفاع تكلفة الطاقة بقوة على ميزانية الأسر البلجيكية، لدرجة أن فاتورة الطاقة السنوية قد تصل إلى 7920 يورو، أو 660 يورو شهريًا، وفقًا لتقديرات تستند إلى الأسعار الحالية للغاز الطبيعي والكهرباء.

فسعر الغاز الطبيعي يصل إلى 295 يورو لكل ميغاواط، بينما يبلغ سعر ميغاواط الكهرباء 562 يورو، وفق ما أوضحت وسائل إعلام بلجيكية، محذرة من مغبة أن هذه الأسعار قياسية قد تؤثر بشكل كبير، في حال استمرارها، على القوة الشرائية للأسر البلجيكية.

وقدرت صحيفة L’Echo أن متوسط ​​فاتورة الأسرة البلجيكية السنوية قد يصل إلى ما نحو 8 آلاف يورو. وهي رقم للوصول إليه، استخدمت الصحيفة الاقتصادية أسعار سوق الجملة للغاز الطبيعي والكهرباء في 24 أغسطس الجاري، ثم ضاعفتها على التوالي مع قواعد استهلاك الغاز والكهرباء السنوية لزبون مقيم، التي وضعتها لجنة تنظيم الكهرباء والغاز في بلجيكا.

وبالتالي، فإن مبلغ الفاتورة السنوية المقدرة يبلغ 5320 يورو للغاز الطبيعي و2580 يورو للكهرباء، أي 7920 يورو إجمالاً. وهو ما يشكل تأثيرا كبيرا يمكن للأسر البلجيكية أن تراه بالفعل على نفقاتها الشهرية.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الغاز في بلجيكا شهد تضاعفاً 15 مرة منذ عام 2020، وفق مختصين، قبل أن يستقر عند 18 يورو لكل ميغاواط، مقارنة بـ 290 ميغاواط اليوم. أما بالنسبة للكهرباء، فقد تم شراؤها أغلى عشر مرات مما كانت عليه قبل عامين. وترجع هذه الزيادة في تكاليف الطاقة بشكل أساسي إلى صعوبات الإمداد الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0