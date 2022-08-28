بلجيكا.. فاتورة الطاقة السنوية للأسر قد تصل إلى 8 آلاف يورو

2022-08-28 / 11:18
1
هبة بريس - وكالات

على غرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأخرى، يؤثر ارتفاع تكلفة الطاقة بقوة على ميزانية الأسر البلجيكية، لدرجة أن فاتورة الطاقة السنوية قد تصل إلى 7920 يورو، أو 660 يورو شهريًا، وفقًا لتقديرات تستند إلى الأسعار الحالية للغاز الطبيعي والكهرباء.

فسعر الغاز الطبيعي يصل إلى 295 يورو لكل ميغاواط، بينما يبلغ سعر ميغاواط الكهرباء 562 يورو، وفق ما أوضحت وسائل إعلام بلجيكية، محذرة من مغبة أن هذه الأسعار قياسية قد تؤثر بشكل كبير، في حال استمرارها، على القوة الشرائية للأسر البلجيكية.

وقدرت صحيفة L’Echo أن متوسط ​​فاتورة الأسرة البلجيكية السنوية قد يصل إلى ما نحو 8 آلاف يورو. وهي رقم للوصول إليه، استخدمت الصحيفة الاقتصادية أسعار سوق الجملة للغاز الطبيعي والكهرباء في 24 أغسطس الجاري، ثم ضاعفتها على التوالي مع قواعد استهلاك الغاز والكهرباء السنوية لزبون مقيم، التي وضعتها لجنة تنظيم الكهرباء والغاز في بلجيكا.

وبالتالي، فإن مبلغ الفاتورة السنوية المقدرة يبلغ 5320 يورو للغاز الطبيعي و2580 يورو للكهرباء، أي 7920 يورو إجمالاً. وهو ما يشكل تأثيرا كبيرا يمكن للأسر البلجيكية أن تراه بالفعل على نفقاتها الشهرية.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الغاز في بلجيكا شهد تضاعفاً 15 مرة منذ عام 2020، وفق مختصين، قبل أن يستقر عند 18 يورو لكل ميغاواط، مقارنة بـ 290 ميغاواط اليوم. أما بالنسبة للكهرباء، فقد تم شراؤها أغلى عشر مرات مما كانت عليه قبل عامين. وترجع هذه الزيادة في تكاليف الطاقة بشكل أساسي إلى صعوبات الإمداد الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تونس.. فوضى وغلق طريق بالإطارات المشتعلة إثر “وفاة شاب بعد مطاردة أمنية”

تونس.. فوضى وغلق طريق بالإطارات المشتعلة إثر “وفاة شاب…

2022-08-28 / 15:42
Photo of مصرع شخص وإصابة 15 آخرين بحادث سير في كندا

مصرع شخص وإصابة 15 آخرين بحادث سير في كندا

2022-08-27 / 23:23
Photo of هولندا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل بحادث دهس جنوب روتردام

هولندا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل بحادث دهس جنوب…

2022-08-27 / 22:06
Photo of مقتل 12 شخصا في اشتباكات في ليبيا والتحشيد مستمر للسيطرة على العاصمة

مقتل 12 شخصا في اشتباكات في ليبيا والتحشيد مستمر…

2022-08-27 / 20:41
Photo of سفينة إنقاذ تنتشل أكثر من 300 مهاجر في البحر المتوسط

سفينة إنقاذ تنتشل أكثر من 300 مهاجر في البحر…

2022-08-27 / 19:44
Photo of الولايات المتحدة تستحدث منصب سفير لشؤون منطقة القطب الشمالي

الولايات المتحدة تستحدث منصب سفير لشؤون منطقة القطب الشمالي

2022-08-27 / 18:21
Photo of الجزائر.. الأمن يعتقل شبكة تبيع لحوم حمير وبغال

الجزائر.. الأمن يعتقل شبكة تبيع لحوم حمير وبغال

2022-08-27 / 14:12
Photo of هدموا البيوت ودمروا القيم.. خطيب الحرم المكي يحذر من “مؤثري الويب”

هدموا البيوت ودمروا القيم.. خطيب الحرم المكي يحذر من…

2022-08-27 / 10:39
Photo of بايدن: قد يأخذ الرؤساء بعض المواد الحساسة معهم إلى المنزل “وفقا للظروف”‏

بايدن: قد يأخذ الرؤساء بعض المواد الحساسة معهم إلى…

2022-08-26 / 22:58
Photo of إطلاق نار في الولايات المتحدة يخلف قتلى وجرحى

إطلاق نار في الولايات المتحدة يخلف قتلى وجرحى

2022-08-26 / 22:02

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق