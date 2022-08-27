حزب تونسي: قيس سعيد يدمر علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة

هبة بريس - الرباط

علقت عدد من الفعاليات السياسية والحزبية والتقابية بتونس، على اقدام الرئيس قيس سعيد على استقبال زعيم الانفصاليين ابراهيم غالي.

وفي هذا الصدد، اتهم غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي التونسي، الرئيس سعيد بالعمل على تدمير العلاقات بين تونس ودول شقيقة وصديقة.

واعتبر الشواشي أن الرئيس التونسي بعد تدميره لمؤسسات الدولة التونسية وتعطيله لمسار الانتقال الديمقراطي واغتصابه لكل السلطات، يتجه الآن نحو تدمير علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة والإضرار بالمصالح الدبلوماسية والاقتصادية التي تربطها بها.

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