بعد مقال هبة بريس…سلطات سطات توقف نزيف مياه الشرب بجماعة اكدانة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن السلطات الاقليمية بمدينة سطات ومعها الجهات الوصية على قطاع الماء، سارعتا إلى وقف التدفقات العشوائية التي كانت جارية ليل نهار وعلى مدى أيام بإحدى الدواوير بجماعة اكدانة، جراء عطب على مستوى قنوات المياه الصالحة للشرب.

وكانت هبة بريس، قد حذرت من ظاهرة استنزاف الثروة المائية بالعديد من الجماعات بالاقليم نتيجة ظاهرة حفر الآبار، أو سقي حدائق الفيلات والضيعات وغيرها من مظاهر استنزاف الثروة المائية التي تعاني شحا كبيرا نتيجة قلة التساقطات المطرية، وهو ما يتنافى ومضامين دورية وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت الموجهة للولاة وعمال الاقاليم المتعلقة بضرورة ترشيد المياه والعمل على الحيلولة دون استنزاف هذه الثروة الثمينة.

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