لأول مرة.. أسعار الكهرباء في فرنسا تتجاوز 1000 يورو

هبة بريس - وكالات

ارتفعت أسعار الكهرباء في فرنسا، اليوم الجمعة، لأكثر من ألف يورو (ألف دولار)، ليسجل أحدث رقم قياسي في مسيرة قطاع الكهرباء في البلاد، حيث تم رفع عقود الطاقة للعام المقبل بنسبة 13%، لتصل أسعار الكهرباء إلى 1022 يورو للعام 2023.

وشهدت فرنسا ارتفاعات مطردة في أسعار الكهرباء حيث تضاعف سعرها أكثر من 10 مرات من العام الماضي.

وبحسب “بلومبرغ”، فإن أسعار الطاقة في فرنسا تحطم الأرقام القياسية على أساس يومي تقريبا، بسبب نقص الواردات الناتجة عن العقوبات المفروضة على روسيا.

وأشارت المصادر إلى أن الزيادة غير المسبوقة في تكاليف الطاقة تؤدي إلى زيادة التضخم وتهديد الموارد المالية للأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا.

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