تطوان..مصرع عامل سقط من أعلى ورش بناء

2022-08-25 / 21:35
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هبة بريس - مكتب طنجة

لقي عامل بناء مصرعه، زوال اليوم الخميس، اثر سقوطه من أعلى ورش بناء بحي طويبلة بمدينة تطوان.

العامل كان يزاول عمله بشكل اعتيادي قبل ان يفقد توازنه من اعلى ورش بناء حيث سقط بقوة على الارض ما تسبب له في رضوض واصابات خطيرة لفظ على اثرها انفاسه الاخيرة بقسم المستعجلات بمستشفى سانية الرمل بتطوان .

وقد تم وضع المعني بمستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل، فيما باشرت المصالح الأمنية تحرياتها للكشف عن ظروف وملابسات هذا

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‫5 تعليقات

  2. إن لله وإن إليه راجعون ضحية من ضحايا لقمة العيش اللهم الهم اهله الصبر والسلوان.

  4. برغم اشتغالهم تحت إمرة مقاولين كبار إلا أن الوسائل والطرق التي يعتمدون عليها لا زالت تقليدية تفتقر لشروط السلامة .

  5. لا يشتغل عمال البناء في المغرب وفق قوانين تضمن سلامتهم برغم اشتغالهم فيه أوراش بناء كبرى مما يستدعي فرض رقابة مشددة تضمن سلامة العمال.

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