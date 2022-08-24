المجلس الوطني للصحافة يستنكر استغلال طفل قاصر لاخذ تصريح صحفي

هبة بريس - الرباط

عبر المجلس الوطني للصحافة، عن استنكاره لاستغلال طفل قاصر في عمل صحفي ، وذلك بعد تداول صورة لطفل وهو يمسك بميكروفون أحد الجرائد الإلكترونية، ليأخذ تصريحا صحافيا من مسؤول امني هلال جنازة الرئيس السابق للبسيج عبد الحق الخيام .

واستنكر المجلس الوطني للصخافة في بلاغ له ان استغلال طفل قاصر لاخذ تصريح ضحفي معتبرا الخطوة ممارسة غير مقبولة أخلاقيا وقانونيا، لأنه استغلال لطفل قاصر، أولا، في مهنة منظمة بقانون، لا يمكن ممارستها، إلا بالتوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للصحافيين المهنيين.

ورفض المجلس الوطني للصحافة الاستهتار بمهنة ينظمها القانون، مشيرا الى انه سيستعمل كل الصلاحيات، التي يخولها له القانون، للتداول في هذه الواقعة، وترتيب الإجراءات الضرورية.

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