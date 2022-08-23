أمن البيضاء يحقق مع سبعة أشخاص يعملون بفندق متهمين بقتل سائح عربي

2022-08-23 / 14:56
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدارالبيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء 23 غشت الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسبعة أشخاص يعملون في مؤسسة فندقية، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت.

وكانت مصالح الأمن قد توصلت بإشعار حول وفاة سائح أجنبي من جنسية عربية بعد تعرضه للعنف من طرف العاملين بمؤسسة فندقية بالشريط الساحلي للمدينة، بسبب خلاف عرضي حول الدخول لملهى ليلي تابع للمؤسسة المذكورة، وهو ما استدعى إيداع جثة الهالك بالمستشفى رهن التشريح الطبي وفتح بحث قضائي مع المشتبه فيهم.

وقد تم الاحتفاظ بثلاثة من بين المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم اخضاع أربعة آخرين لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا رصد وتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد منهم في المساهمة والمشاركة في هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة.. العثور على جثتين متحللتين يستنفر السلطات الأمنية بالمدينة القديمة

طنجة.. العثور على جثتين متحللتين يستنفر السلطات الأمنية بالمدينة…

2022-08-23 / 16:05
Photo of إيقاف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم حول ظروف نشوب حريق غابة جبل مليتر بإفران

إيقاف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم حول ظروف نشوب حريق…

2022-08-23 / 15:19
Photo of فاس.. بتنسيق مع “الديستي” إيقاف مشتبه فيه عرض شخصين للضرب بالسلاح الأبيض

فاس.. بتنسيق مع “الديستي” إيقاف مشتبه فيه عرض شخصين…

2022-08-23 / 14:25
Photo of لليوم الثاني.. سلطات إفران تواصل إخماد حريق غابة جبل مليتر

لليوم الثاني.. سلطات إفران تواصل إخماد حريق غابة جبل…

2022-08-23 / 12:46
Photo of الاستيلاء على أزيد من 3 ملايين في عملية سطو على وكالة لكراء السيارات بتتغير

الاستيلاء على أزيد من 3 ملايين في عملية سطو…

2022-08-22 / 23:29
Photo of ثروة التهريب الدولي للمخدرات تقسم قادة “جبهة البوليساريو”

ثروة التهريب الدولي للمخدرات تقسم قادة “جبهة البوليساريو”

2022-08-22 / 22:51
Photo of طنجة : مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين إثر انهيار سقف مقهى(صور)

طنجة : مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين إثر انهيار…

2022-08-22 / 22:43
Photo of أفعى تنهي حياة شخص بمراكش وملف نقص الأمصال يعود الى الواجهة

أفعى تنهي حياة شخص بمراكش وملف نقص الأمصال يعود…

2022-08-22 / 22:31
Photo of أقراص الاجهاض المهربة ترسل سيدة وشريكها سجن سطات‎‎

أقراص الاجهاض المهربة ترسل سيدة وشريكها سجن سطات‎‎

2022-08-22 / 22:18
Photo of سلا : شريط فيديو يوثق لاعتداء ” لص” على سيدة بواسطة ” سيف”

سلا : شريط فيديو يوثق لاعتداء ” لص” على…

2022-08-22 / 21:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق