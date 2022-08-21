بعد تبرئته من اغتصابها.. كاثرين مايورغا تستعد لمعركة قضائية جديدة ضد رونالدو

هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن محامي الأمريكية كاترين مايورغا، البالغة 37 عاما، التي تتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، باغتصابها، استأنفوا قضية رفض الدعوى المدنية في يونيو الماضي، ويستعدون لمعركة قضائية جديدة ضد محامي النجم البرتغالي.

وبحسب الصحيفة، أعلنت القاضية الأمريكية جنيفير دورسي أن محامي مايورغا متورطثن في سلوك سيئ عبر سرقة وثائق ومستندات القضية، وهو ما أدى لإلغاء المتابعة في يونيو الماضي.

وصدر الحكم المؤلف من 42 صفحة، واتهمت القاضية محامية المدعية بارتكاب ”انتهاكات وتحايل صارخ على إجراءات التقاضي المناسبة، والحصول على وثائق القضية“.

وقالت القاضية إن ”مايورغا تفقد فرصتها لمتابعة هذه القضية“.

وأضافت أن ”رونالدو قد تضرر من سلوك محامية المدعية وقيامها بشراء وثائق واستخدامها بسوء نية، مما يعد إجحافا برونالدو“.

وأكدت الصحيفة أن صراعا قضائيا سيكون في سان فرانسيسكو، الثلاثاء المقبل، بين فريق المحامين للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومحامي كاثرين مايورغا.

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