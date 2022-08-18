في جو عائلي.. إيمان بطمة تحتفل بخطوبتها

2022-08-18 / 09:30
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نجلاء مزيان

أعلنت شقيقة الفنانة دنيا بطمة “إيمان بطمة” عن خطوبتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و تقاسمت بطمة مع متابعيها صور توثق هذه المناسبة، معلقة عليها :” كنبضي أنت سترافقني حتى النهاية..أنت قصيدتي و أنا لحنك”.

و فور نشرها خبر الخطوبة، انهالت عليها مئات من تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.

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