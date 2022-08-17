ارتفاع حصيلة “فاجعة خريبكة ” الى 23 قتيلا

هبة بريس - الرباط

أفادت السلطات المحلية بإقليم خريبكة بان 23 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 36 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت صباح يومه الأربعاء 17 غشت 2022، بالطريق الوطنية رقم 11 على مستوى جماعة بولنوار بإقليم خريبكة.

هذا ويشار الى أن الطريق الوطنية رقم 11 على مستوى جماعة بولنوار إقليم خريبكة، شهدت صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين.

وفور إشعارها بالحادث انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية وطاقم طبي عن المديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم خريبكة، حيث تم نقل جميع المصابين صوب المستشفى الإقليمي بخريبكة لتلقي الإسعافات اللازمة.

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