ريال مدريد يهزم فريق “تركي آل الشيخ” بصعوبة في الليغا

2022-08-14 / 23:50
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هبة بريس _ رياضة

استهل نادي ريال مدريد، الأحد، حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على أرض ألميريا بهدفين مقابل هدف، بعدما كان رجال المُدرب “كارلو أنشيلوتي” متأخرين في النتيجة طوال ساعة كاملة من المباراة.

كان التقدم من نصيب أصحاب الأرض بهدف، هو الأسرع حتى الآن في الجولة الأولى من الليغا، بعد مرور أقل من 5 دقائق على صافرة البداية، سجله المهاجم البلجيكي “رمضاني” على إثر انفراد بالحارس “تيبو كورتوا”.

بعدها استطاع الفريق الأندلسي الحفاظ على تقدمه، حتى موعد دخول غرف خلع الملابس بين شوطي المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني، سعى ريال مدريد للعودة في النتيجة، وبدأت “الريمونتادا” بهدف للظهير الأيمن “لوكاس فاسكيز” بعد مرور ساعة من اللعب، بعد متابعته لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها بتسديدة يسارية في الشباك.

ثم جاء الدور على المُدافع “دافيد ألابا” ليضع النادي الملكي في المقدمة، بهدف ثانٍ غاية في الروعة من مخالفة على مشارف منطقة الجزاء، وضعها النجم النمساوي مباشرة في شباك الحارس “فيرناندو مارتينيز”.

بعدما استنفد نجوم “الميرينغي” الدقائق المتبقية من الشوط الثاني، أعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز ملكي بهدفين مقابل هدف، منح رفاق “كريم بنزيما” أول ثلاث نقاط في عمر المسابقة.

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