طنجة ..أبناء “حي كولومبيا” يكرمون اللاعب نورالدين الهسكوري

2022-08-14 / 13:44
0
هبة بريس - مكتب طنجة

نظمت جمعية رابطة مشجعي نادي اشبيلة الاسباني ، حفل تكريم للاعب السابق لفريق حسنية واتحاد طنجة والاطار الوطني بالديار البلجيكية نورالدين الهسكوري صويلاح.

وحضر حفل التكريم بملعب ابن خلدون ، قدماء لاعبي حسنية اتحاد طنجة وقدماء لاعبي فريق حي بنديبان ووداد طنجة و وفعاليات رياضية جمعوية، وكذلك بمشاركة عصبة الشمال لكرة القدم فس شخص رئيسها عبد اللطيف العافية .

اللاعب المكرم يشتغل حاليا في التدريب بالديار البلجيكية حيث فاز بالبطولة البلجيكية للشبان كما كان محترفا بإيطاليا وقدم الكثير لمدينة طنجة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القضاء الاداري يلزم مؤسسات الدولة إعتماد العربية والامازيغية في معاملاتها الإدارية

القضاء الاداري يلزم مؤسسات الدولة إعتماد العربية والامازيغية في…

2022-08-14 / 16:05
Photo of “انتشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي” ..هذه حقيقة نفوق حمار عطشا بالمغرب !

“انتشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي” ..هذه حقيقة…

2022-08-14 / 15:20
Photo of سبتة..انقاذ 11 طفلا مغربيا حاولوا الهجرة على متن قارب الى اسبانيا

سبتة..انقاذ 11 طفلا مغربيا حاولوا الهجرة على متن قارب…

2022-08-14 / 13:18
Photo of “ترأس المغرب التطواني سابقا وتزعم أكبر شبكة مخدرات “..بلجيكا تسلم التمسماني الى المغرب

“ترأس المغرب التطواني سابقا وتزعم أكبر شبكة مخدرات “..بلجيكا…

2022-08-14 / 11:49
Photo of أكادير : في عز أزمة المياه فندق مصنف يبذر المياه على زبنائه( صورة)

أكادير : في عز أزمة المياه فندق مصنف يبذر…

2022-08-13 / 22:51
Photo of “فيديو سرقة سيارة أجرة “..أمن البيضاء يحدد هوية المشتبه فيهما ويوقف أحدهما

“فيديو سرقة سيارة أجرة “..أمن البيضاء يحدد هوية المشتبه…

2022-08-13 / 21:27
Photo of “فرق مكافحة العصابات وحوادث السير “..الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بالأمن الوطني

“فرق مكافحة العصابات وحوادث السير “..الحموشي يؤشر على تعيينات…

2022-08-13 / 18:56
Photo of تطوان ..ايداع مالك قوارب ترفيهية سجن الصومال

تطوان ..ايداع مالك قوارب ترفيهية سجن الصومال

2022-08-13 / 18:39
Photo of حاولا تهريب 190 كلغ من المخدرات.. 12 سنة سجنا ل”صحافيين” منتحلين صفة بفاس

حاولا تهريب 190 كلغ من المخدرات.. 12 سنة سجنا…

2022-08-13 / 16:55
Photo of استقالة ثقيلة تهز مجلس جماعة مكناس.. و الرئيس باحجي في ورطة..؟

استقالة ثقيلة تهز مجلس جماعة مكناس.. و الرئيس باحجي…

2022-08-13 / 16:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق