طنجة ..أبناء “حي كولومبيا” يكرمون اللاعب نورالدين الهسكوري

هبة بريس - مكتب طنجة

نظمت جمعية رابطة مشجعي نادي اشبيلة الاسباني ، حفل تكريم للاعب السابق لفريق حسنية واتحاد طنجة والاطار الوطني بالديار البلجيكية نورالدين الهسكوري صويلاح.



وحضر حفل التكريم بملعب ابن خلدون ، قدماء لاعبي حسنية اتحاد طنجة وقدماء لاعبي فريق حي بنديبان ووداد طنجة و وفعاليات رياضية جمعوية، وكذلك بمشاركة عصبة الشمال لكرة القدم فس شخص رئيسها عبد اللطيف العافية .



اللاعب المكرم يشتغل حاليا في التدريب بالديار البلجيكية حيث فاز بالبطولة البلجيكية للشبان كما كان محترفا بإيطاليا وقدم الكثير لمدينة طنجة

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