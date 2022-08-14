إطلاق نار في القدس.. فلسطيني يسلم نفسه للشرطة الإسرائيلية بعد هجوم على حافلة

2022-08-14 / 10:29
0
هبة بريس - وكالات

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على فلسطيني تقول إنه سلم نفسه لها في أعقاب هجوم مسلح على موقعين في القدس قبل فجر الأحد.

وقد أصيب ثمانية أشخاص على الأقل بعدما فتح مسلحون النار على حافلة واستهدفوا موقف سيارات بالقرب من حائط البراق، الذي يسميه اليهود حائط المبكى، عند الساعة 01:24 بالتوقيت المحلي، وفقا لمسؤولي الطوارئ.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به في هجوم بالرصاص على حافلة في البلدة القديمة بالقدس أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، اثنان منهم في حالة حرجة، ومن بينهم امرأة حامل.

وقال المتحدث باسم الشرطة، كان إيلي ليفي، للإذاعة الإسرائيلية العامة بعد ساعات من الهجوم إن “الإرهابي في أيدينا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصر.. عشرات الإصابات بحريق في كنيسة

مصر.. عشرات الإصابات بحريق في كنيسة

2022-08-14 / 11:31
Photo of “الأنهار تتبخر “..الجفاف يبلغ أرقاما قياسية في أوروبا

“الأنهار تتبخر “..الجفاف يبلغ أرقاما قياسية في أوروبا

2022-08-14 / 11:10
Photo of تونس..توقيف إمام مسجد قرأ آيات قرآنية أزعجت وزير الشؤون الدينية

تونس..توقيف إمام مسجد قرأ آيات قرآنية أزعجت وزير الشؤون…

2022-08-14 / 10:38
Photo of نقل رئيس وزراء مالي للمستشفى إثر إصابته بـ “مرض خطير”

نقل رئيس وزراء مالي للمستشفى إثر إصابته بـ “مرض…

2022-08-13 / 23:22
Photo of بعد تدهور المحصول .. الهند تتجه إلى حظر تصدير الأرز

بعد تدهور المحصول .. الهند تتجه إلى حظر تصدير…

2022-08-13 / 21:30
Photo of أستاذ من الأزهر : النبي ادريس مصري من الصعيد

أستاذ من الأزهر : النبي ادريس مصري من الصعيد

2022-08-13 / 20:44
Photo of “لوموند”: في حال نشوب صراع ضخم، ستواجه القوات الفرنسية نقصا حادا في المدفعية

“لوموند”: في حال نشوب صراع ضخم، ستواجه القوات الفرنسية…

2022-08-13 / 20:10
Photo of رياح عاتية تقتل شخصا وتصيب 40 آخرين أثناء مهرجان موسيقي باسبانيا

رياح عاتية تقتل شخصا وتصيب 40 آخرين أثناء مهرجان…

2022-08-13 / 19:22
Photo of السعودية تسمح بأداء العمرة لزوارها بكافة أنواع التأشيرات

السعودية تسمح بأداء العمرة لزوارها بكافة أنواع التأشيرات

2022-08-13 / 18:05
Photo of 13 طائرة عسكرية صينية تعبر الخط الفاصل بمضيق تايوان

13 طائرة عسكرية صينية تعبر الخط الفاصل بمضيق تايوان

2022-08-13 / 17:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق