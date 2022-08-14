إطلاق نار في القدس.. فلسطيني يسلم نفسه للشرطة الإسرائيلية بعد هجوم على حافلة

هبة بريس - وكالات

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على فلسطيني تقول إنه سلم نفسه لها في أعقاب هجوم مسلح على موقعين في القدس قبل فجر الأحد.

وقد أصيب ثمانية أشخاص على الأقل بعدما فتح مسلحون النار على حافلة واستهدفوا موقف سيارات بالقرب من حائط البراق، الذي يسميه اليهود حائط المبكى، عند الساعة 01:24 بالتوقيت المحلي، وفقا لمسؤولي الطوارئ.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به في هجوم بالرصاص على حافلة في البلدة القديمة بالقدس أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، اثنان منهم في حالة حرجة، ومن بينهم امرأة حامل.

وقال المتحدث باسم الشرطة، كان إيلي ليفي، للإذاعة الإسرائيلية العامة بعد ساعات من الهجوم إن “الإرهابي في أيدينا”.

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