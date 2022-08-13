إنقاذ إيطالي قضى 8 ساعات تحت نفق منهار.. خطط للسرقة

هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الإيطالية، الجمعة 12 أغسطس/آب 2022، أنها أنقذت رجلاً بعد أن حوصر في نفق حَفَره بنفسه، وسط العاصمة روما، للسطو على أحد البنوك، قبل أن ينهار عليه السقف، ليبقى تحته طيلة ثماني ساعات.

إنقاذ الرجل من قِبل رجال الإطفاء بإيطاليا استغرق ثماني ساعات، حيث هوى في عمق ستة أمتار تحت مئات الكيلوغرامات من التراب ومواد البناء، حسب صحيفة الغارديان البريطانية.

حسب الغارديان، فإن خدمات الطوارئ في روما تلقت مكالمة من أحد أعضاء عصابة من أربعة أشخاص خططوا للسطو على البنك، لإنقاذ صديقهم.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة، أن النفق كان يحفره الرجل مع شركائه للسطو على أحد البنوك قبل أن ينهار السقف فوقه، بينما تمكن أصدقاؤه الثلاثة من الفرار.

لكن الشرطة قبضت على اثنين منهم في نابولي، بينما قبضت على آخر في العاصمة روما، فضلاً عن الرجل الذي وقع في النفق.

حسب تصريحات الشرطة ذاتها، فإن الرجل نُقل الآن إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى “أنه يعاني من إصابات حرجة، ولكنها لا تهدد حياته”.

ولا يزال التحقيق جارياً في هذه القضية، التي تعتقد الشرطة في إيطاليا أنها عملية سرقة، وأن المتهمين الأربعة لصوص.

وقالت الشرطة لوسائل إعلام محلية، إن الرجل، وهو من روما، كان قد أدين في السابق بالسرقة، على غرار أفراد العصابة الذين تم اعتقالهم جميعاً، حسب الغارديان.

تعتقد الشرطة أنهم كانوا يحفرون في النفق، الذي بدأ تحت متجر مغلق، للوصول إلى قبو أحد البنوك القريبة.

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