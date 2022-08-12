الجزائر.. أزمة بسبب نقص حليب الأطفال

هبة بريس _ وكالات

علقت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك (apoce)، على شكاوى مواطنين جزائريين من “ندرة حليب الأطفال في الأسواق”، مؤكدة “توفيره في الأسواق قريبا”.

وأكدت حماية المستهلك أن السوق يشهد انفراجة قريبة بخصوص حليب الأطفال بعد “تحقيقات قامت بها المنظمة”، وفقا لبيان على موقع “فيسبوك”.

وخلال الأيام الماضية، اشتكى بعض المواطنين الجزائريين من “ندرة حليب الأطفال في الأسواق”، وتناولت وسائل الإعلام الجزائرية “أسباب وتداعيات” ذلك النقص.

وشهدت أسعار حليب الأطفال الرضع بمختلف أنواعه “ارتفاعا رهيبا وغير مسبوق” في بعض المحلات والأسواق بمدن جزائرية، وفقا لموقع “برس بي”.

وأشارت المنظمة في البيان إلى “وجود شحنات كبيرة من حليب الأطفال في الموانئ ومخازن المستوردين وسيتم طرحها في الأسواق قريبا”.

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