A picture taken on January 11, 2018, in Orleans shows baby milk products on a shelf in a pharmacy. - France said on January 11 there has been a "major dysfunction" in a recall of baby milk after stores sold potentially contaminated products despite being told to take them off their shelves. Lactalis, one of the world's largest producers of dairy products, in December 2017 issued a recall of all products made at its factory in Craon, northwest France, after discovering salmonella bacteria at the site. (Photo by GUILLAUME SOUVANT / AFP)

الجزائر.. أزمة بسبب نقص حليب الأطفال

2022-08-12 / 09:19
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هبة بريس _ وكالات

علقت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك (apoce)، على شكاوى مواطنين جزائريين من “ندرة حليب الأطفال في الأسواق”، مؤكدة “توفيره في الأسواق قريبا”.

وأكدت حماية المستهلك أن السوق يشهد انفراجة قريبة بخصوص حليب الأطفال بعد “تحقيقات قامت بها المنظمة”، وفقا لبيان على موقع “فيسبوك”.

وخلال الأيام الماضية، اشتكى بعض المواطنين الجزائريين من “ندرة حليب الأطفال في الأسواق”، وتناولت وسائل الإعلام الجزائرية “أسباب وتداعيات” ذلك النقص.

وشهدت أسعار حليب الأطفال الرضع بمختلف أنواعه “ارتفاعا رهيبا وغير مسبوق” في بعض المحلات والأسواق بمدن جزائرية، وفقا لموقع “برس بي”.

وأشارت المنظمة في البيان إلى “وجود شحنات كبيرة من حليب الأطفال في الموانئ ومخازن المستوردين وسيتم طرحها في الأسواق قريبا”.

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