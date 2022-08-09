السعودية.. القبض على إسباني بتهمة تحويل أموال مجهولة المصدر

2022-08-09 / 14:36
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هبة بريس

أعلنت السلطات السعودية المختصة، الثلاثاء، اعتقال مقيم أجنبي، بتهمة تحويل أموال “مجهولة المصدر” إلى خارج المملكة.

وفي التفاصيل أوضحت صحيفة “عكاظ” المحلية أن شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية الإسبانية لتلقيه أموالًا مجهولة المصدر.

وأشارت الشرطة إلى أن ذلك المقيم الذي لم يجر الكشف عن هويته قد أودع المبالغ في حساب شركة تجارية يعمل فيها قبل تحويلها إلى خارج المملكة.

ولفتت الشرطة إلى أنه قد جرى العثور على نحو 305 آلاف ريال سعودي لدى اعتقاله أي ما يعادل 81 ألف دولا أميركي تقريبا.

وبحسب بيان الداخلية فقد جرى إيقاف المقيم الإسباني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة

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