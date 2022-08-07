موريتانيا.. وفاة شخصين غرقا

هبة بريس _ متابعة

أعلنت وزارة الداخلية في موريتانيا، السبت، عن وفاة شخصين غرقا في ولايتي الحوض الغربي و كوركول جنوب البلاد، بسبب السيول الناتجة عن الأمطار التي تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأضافت لجنة تسيير الطورائ التابعة للوزارة، أن من بين الضحايا طفل غرق في ولاية كوركول، مؤكدة وقوع ٤ إصابات بسبب العواصف الرعدية، كما ذكرت أن السلطات في البلاد تمكنت من انتشال جثة طفل آخر غرق مع رفيق له في نهر السينغال على الحدود الموريتانية السنغالية.

وتأتي تصريحات الوزارة بعد انتقاد حزب اتحاد قوى التقدم (يساري/معارض) السبت، لما وصفه بـ “البطء غير المفهوم وغير المقبول في تدخل الدولة، في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول”.

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