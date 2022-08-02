كانت في طريقها الى طنجة ..حجز كمية كبيرة من الأجهزة المسروقة باسبانيا

2022-08-02 / 18:34
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هبة بريس - مكتب طنجة

حجز الحرس المدني الإسباني، كمية كبيرة من الإلكترونيات والسلع المسروقة، والتي كانت في طريقها إلى طنجة.

وبحسب بلاغ للحرس المدني الاسباني ، فقد تم تنفيذ العملية في ثلاثة مستودعات صناعية في لوس باريوس وكذلك في عدة سيارات كانت جاهزة للشحن إلى طنجة عبر مينائي الجزيرة الخضراء وطريفة.

وأضاف المصدر ذاته أن الاجهزة المحجوزة ، بينها هواتف ذكية ذات قيمة اقتصادية كبيرة، وألفا جهاز إلكتروني آخر، بما في ذلك أجهزة حواسيب محمولة و دراجات نارية مفككة ودراجات كهربائية وكاميرات فوتوغرافية وملابس ماركات و تلفزيونات ذكية.

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