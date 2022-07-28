منظمات غير حكومية: أكثر من 1000 مهاجر أنقذوا في المتوسط

هبة بريس _ وكالات

أعلنت منظمات غير حكومية أن أكثر من 1000 مهاجر غير شرعيين تم إنقاذهم في مياه المتوسط، ينتظرون إنزالهم في الموانئ الأوروبية، حيث لا يزالون عالقين في سفن الإغاثة.

وكان 659 شخصا على متن سفينة Geo Barents التابعة لمنظمة “أطباء بلا حدود” و387 على متن سفينة “أوشن فايكينغ” التي تستأجرها “إس أو إس المتوسط” و438 على متن “سي ووتش 3” التابعة لمنظمة “سي ووتش”.

وأعلنت “سي ووتش” مساء الخميس أن السلطات الإيطالية سمحت لسفينتها بالرسو في ميناء تارانتو جنوب إيطاليا.

وكتبت المنظمة غير الحكومية على “تويتر”: “مصدر ارتياح كبير ولكن قلق أيضا: أمامنا رحلة ليومين مما يعني معاناة إضافية لأولئك الذين عانوا كثيرا أصلا”.

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