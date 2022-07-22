رئيس الكاف: “علينا أن نشكر الملك محمد السادس و المغاربة على كل شيء هنا”

2022-07-22 / 12:11
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تزامنا و الحفل الذي نظمته المملكة المغربية و الخاص بجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خصص باتريس موتسيبي رئيس الكاف المغرب بالنسبة الأكبر من خطابه للمغرب و الجهود المبذولة في البلد للرقي بكرة القدم القارية.

و خلال ذات الكلمة، حرص الجنوب أفريقي موتسيبي على توجيه عبارات الشكر للملك محمد السادس للأهمية القصوى التي يوليها لتطوير كرة القدم ليس المغربية و حسب و إنما بكل إفريقيا.

كما شكر رئيس الجهاز الكروي القاري المغاربة على حسن الاستقبال و الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على حسن التنظيم، سواءا لحفل جوائز الكاف و كذا لبطولة إفريقيا النسوية و غيرها من التظاهرات التي نظمتها.

و مرة أخرى، أشاد موتيسبي بروعة و جودة البنى التحتية للملكة المغربية و بالتنظيم الاحترافي و المثالي، و قال: “فخورون بما يوجد في المغرب، شكرا لفوزي لقجع و للجامعة المغربية و المغرب ككل”.

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