بركة: “40 متر مكعب ديال الماء كيضيع كل مواطن سنويا بسبب الروبيني كينقط”

هبة بريس - لبنى ابروك

عاب وزير التجهيز والماء، نزار بركة، على المغاربة بعض العادات الخاطئة والتي تتسبب في تبذير المياه.

وقال بركة فر معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، “كلنا كمواطنين مسؤولين على الحفاظ على الماء، وملي كنخليو الروبيني كينقط كيمشي لينا فالسنة 40 متر مكعب”

وأضاف بركة قائلا “ايلا كانت مليون أسرة كتخلي الروبيني كينقط كل سنة فراه اتمشي لينا 40 مليون متر مكعب أي ما يعادل استهلاك مدينة وجدة.”

“واش هادشي معقول? يضيف بركه متسائلا ، لا? وواش معقول نبقاو نسقيو مع 12 نهار بالتيو، وواش معقول نغسلو سياراتنا بهاد الكيفية الحالية، اذن خاصنا نغيرو سلوكنا”.

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