مراكش.. إعادة تشغيل قناة جلب الماء من سد المسيرة

هبة بريس

أعلنت اللجنة التقنية لليقظة وتتبع الوضعية المائية لمدينة مراكش، أنه سيتم، في الأيام المقبلة، إعادة تشغيل واستغلال قناة جلب الماء من سد المسيرة، وذلك لتقوية الموارد المعبأة لفائدة المدينة الحمراء.

وذكر بلاغ للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ العمليات المسطرة في برنامج العمل الاستعجالي الرامي إلى تجاوز هذه الظرفية الحرجة، المتسمة بالانخفاض الحاد في الموارد المائية وتراجع الواردات على مستوى حقينات السدود بالجهة، بسبب ضعف التساقطات المطرية، وتوالي سنوات الجفاف التي يعرفها المغرب، وارتفاع الطلب على الماء بسبب حلول فصل الصيف، وموجة الحرارة التي تعرفها المملكة خلال هذه الفترة.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه العملية ستهم، في مرحلة أولى، الأحياء الشمالية الغربية للمدينة، على أن يتم تعميمها تدريجيا على باقي مناطق المدينة، مبرزا أنه سيتم إشعار ساكنة المناطق المعنية بالموعد المحدد لبدء ضخ المياه المحولة من سد المسيرة في الشبكة.

من جهة أخرى، ناشدت اللجنة مختلف الفاعلين والمواطنات والمواطنين الانخراط في التنزيل الفعلي للممارسات الجيدة في استهلاك الماء وترشيده واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن.

يذكر أن اللجنة التقنية، ذراع العمليات للجنة اليقظة التي تم تشكيلها، منذ دجنبر الماضي، من قبل والي جهة مراكش – آسفي، كانت قد أعلنت، مؤخرا، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد المدينة الحمراء بالمياه الصالحة للشرب وترشيد استخدامها، وذلك في ظل العجز المسجل في العرض المائي بالجهة، والذي بلغت نسبته نحو 40 بالمئة.

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