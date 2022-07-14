الغموض يلف وفاة مهاجر مغربي بشمال إيطاليا

2022-07-14 / 10:52
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

فتحت مصالح الأمن الإيطالي صباح اليوم ببلدة “تراضاتي” بإقليم فاريزي شمال إيطاليا، تحقيقا معمقا في حادث وفاة شاب مغربي يدعى قيد حياته ن – ز من مواليد 1991 ينحدر من ضواحي بني ملال، لقي حتفه في ظروف غامضة.

وأفادت مصادر محلية أنّ سبب الوفاة مجهول حتى الآن، ووفق المصدر يشير إلى وجود آثار إعتداء على مستوى ساقه . وكانت الشرطة الإيطالية، قد عثرت على جثة المهاجر المغربي مساء أمس بالبلدة المذكورة، على مستوى الشارع العام .

جثة الضحية، تم نقلها إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لمعرفة أسباب الحقيقية وراء الوفاة،تحت إشراف المدعي العام.

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