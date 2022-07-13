حطّموا سيارات بالشارع العام.. أمن سلا الجديدة يشهر السلاح لإيقاف جانحين

هبة بريس

اضطر موظفو شرطة يعملون بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بمدينة سلا لإشهار سلاحهم الوظيفي بشكل تحذيري، فجر اليوم الأربعاء 13 يوليوز الجاري، وذلك في تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص كانوا في حالة سكر واندفاع قويتين وعرّضا أمن المواطنين وممتلكاتهم وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بمدينة سلا قد تلقت إشعارا حول قيام المشتبه فيهم بإحداث الضوضاء وإلحاق خسائر مادية بسيارات كانت مستوقفة بالشارع العام بسلا الجديدة، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهم، غير أنهم واجهوا عناصرها بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر معه موظفو الشرطة لإشهار أسلحتهم بشكل احترازي مما مكن من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء.

وقد أسفر هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي عن توقيف المشتبه فيهم، حيث تم إخضاعهم للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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