اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

حطّموا سيارات بالشارع العام.. أمن سلا الجديدة يشهر السلاح لإيقاف جانحين

2022-07-13 / 15:39
0
هبة بريس

اضطر موظفو شرطة يعملون بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بمدينة سلا لإشهار سلاحهم الوظيفي بشكل تحذيري، فجر اليوم الأربعاء 13 يوليوز الجاري، وذلك في تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص كانوا في حالة سكر واندفاع قويتين وعرّضا أمن المواطنين وممتلكاتهم وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بمدينة سلا قد تلقت إشعارا حول قيام المشتبه فيهم بإحداث الضوضاء وإلحاق خسائر مادية بسيارات كانت مستوقفة بالشارع العام بسلا الجديدة، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهم، غير أنهم واجهوا عناصرها بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر معه موظفو الشرطة لإشهار أسلحتهم بشكل احترازي مما مكن من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء.

وقد أسفر هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي عن توقيف المشتبه فيهم، حيث تم إخضاعهم للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خلال اسبوع ..المخالفات المرورية تضخ في خزينة الدولة اكثر من 5 ملايين درهم

خلال اسبوع ..المخالفات المرورية تضخ في خزينة الدولة اكثر…

2022-07-12 / 18:14
Photo of مأساة ثاني العيد..غرق ثلاثة شباب بقنطرة بولعوان هربا من الحر

مأساة ثاني العيد..غرق ثلاثة شباب بقنطرة بولعوان هربا من…

2022-07-11 / 22:32
Photo of بسلاح أبيض.. مختل عقلي يهاجم شخصا داخل مقهى بقلعة السراغنة

بسلاح أبيض.. مختل عقلي يهاجم شخصا داخل مقهى بقلعة…

2022-07-11 / 15:58
Photo of جريمة بشعة تهز سلا يوم العيد.. شخصين يقتلان شابا والأمن يتدخل

جريمة بشعة تهز سلا يوم العيد.. شخصين يقتلان شابا…

2022-07-11 / 14:42
Photo of رب أسرة يطلق من بندقيته أعيرة نارية على 3 أشخاص اعترضوا سيارته بإقليم سيدي بنور

رب أسرة يطلق من بندقيته أعيرة نارية على 3…

2022-07-11 / 13:00
Photo of طنجة..اندلاع حريق باجزناية وتدخل طائرات “الكنادير ” لاخمادها

طنجة..اندلاع حريق باجزناية وتدخل طائرات “الكنادير ” لاخمادها

2022-07-10 / 18:43
Photo of الحسيمة ..اندلاع حريق مهول بغاية “اكاون” وطائرة “الكنادير” تتدخل لاخماده

الحسيمة ..اندلاع حريق مهول بغاية “اكاون” وطائرة “الكنادير” تتدخل…

2022-07-09 / 18:51
Photo of سطات.. جثة بالشارع العام تستنفر السلطات

سطات.. جثة بالشارع العام تستنفر السلطات

2022-07-07 / 12:44
Photo of مصرع محام ومقاول في حادثة سير مروعة بسطات

مصرع محام ومقاول في حادثة سير مروعة بسطات

2022-07-06 / 11:57
Photo of مجرم “مقرقب” يزرع الرعب في الشارع العام بالجديدة

مجرم “مقرقب” يزرع الرعب في الشارع العام بالجديدة

2022-07-05 / 16:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق