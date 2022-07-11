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بسلاح أبيض.. مختل عقلي يهاجم شخصا داخل مقهى بقلعة السراغنة

2022-07-11 / 15:58
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هبة بريس

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الأحد 10 يوليوز الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام شخص يعيش في حالة تشرد وتبدو عليه علامات الخلل العقلي، في ارتكاب اعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه الذي كان في حالة غير طبيعية بتعريض الضحية لطعنات باستعمال السلاح الأبيض أثناء تواجده بمقهى بمدينة قلعة السراغنة، بدون أسباب أو دوافع معروفة، قبل أن يتم توقيفه بعين المكان ونقل الضحية للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على الخبرة الطبية للتأكد من سلامته العقلية.

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