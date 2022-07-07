كرة القدم النسوية.. الكاف تكشف عن القائمة الأولية لجوائز 2022

2022-07-07 / 16:29
0
هبة بريس

كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، يوم الخميس، عن القائمة الأولية لجوائز الأفضل لسنة 2022 الخاصة بالسيدات، في فئات لاعبة السنة، وأفضل لاعبة داخل القارة الإفريقية، وأفضل لاعبة ناشئة وأفضل نادي.

وضمت قائمة جائزة لاعبة السنة 30 لاعبة، من ضمنهن ثلاث مغربيات هن ثلاثي الجيش الملكي، سناء مسعودي وغزلان شباك وفاطمة تكناوت.

وتتنافس على جائزة أفضل لاعبة داخل القارة (الأندية) 20 لاعبة من ضمنهن رباعي الفريق العسكري المغربي فاطمة الزهراء دحموس وغزلان شباك وسناء مسعودي وفاطمة تكناوت.

وأوضحت الكاف أنه سيتم إجراء عملية انتقاء لتحديد القائمة النهائية للمتباريات على الجائزة، مع اقتراب التعرف على المنتخبات التي ستتأهل للمراحل النهائية لكاس أمم افريقيا للسيدات المقامة حاليا بالمغرب.

وأضافت أنه سيتم الاخذ في الاعبتار أداء اللاعبات المشاركات في بطولة امم افريقيا للسيدات عند التقييم النهائي للمرشحات.

أما في جائزة افضل لاعبة ناشىئة، فضمت القائمة عشر لاعبات من ضمنهن المحترفة المغربية بنادي سانت إتيان الفرنسي، ياسمين زوهير.

ويتنافس نادي الجيش الملكي على جائزة افضل فريق نسوي الى جانب أندية ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي، وسيكوندي هاساكاس الغاني، ومالابو كينغ من غينيا الاستوائية، ووادي دجلة المصري، وريفير انغلس النيجيري، وايس ماند من مالي.

وسيقام حفل الأفضل لهذا العام في المغرب يوم 21 يوليوز الجاري، على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات “المغرب 2022” والتي تنظم خلال الفترة من 2 وحتى 23 يوليوز.

وسيتم تحديد الفائزين والفائزات من خلال أصوات قادة ومدربي الاتحادات الأعضاء ومجموعة الدراسة الفنية التابعة للكاف والصحفيين المختارين وأساطير كرة القدم الأفريقية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التونسية أنس جابر أول عربية وإفريقية تصل نهائي ويمبلدون

التونسية أنس جابر أول عربية وإفريقية تصل نهائي ويمبلدون

2022-07-07 / 16:58
Photo of استنفار و سدود أمنية بعين السبع لتأمين ديربي “العربي الزاولي” بالبيضاء

استنفار و سدود أمنية بعين السبع لتأمين ديربي “العربي…

2022-07-07 / 12:05
Photo of حصيلة المشاركة المغربية بوهران 2022.. 33 ميدالية منها 3 ذهبيات

حصيلة المشاركة المغربية بوهران 2022.. 33 ميدالية منها 3…

2022-07-07 / 11:48
Photo of بمشاركة المغرب.. القاهرة تستضيف بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

بمشاركة المغرب.. القاهرة تستضيف بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

2022-07-07 / 10:35
Photo of نادال يفوز بـ”سوبر تاي بريك” ويبلغ نصف نهائي ويمبلدون

نادال يفوز بـ”سوبر تاي بريك” ويبلغ نصف نهائي ويمبلدون

2022-07-06 / 20:09
Photo of كازا إيفنت: “سيتم إرجاع ثمن تذاكر الديربي من يومين ل5 عبر الحسابات البنكية”

كازا إيفنت: “سيتم إرجاع ثمن تذاكر الديربي من يومين…

2022-07-06 / 15:07
Photo of بعد رفض الكاف إقامته ب”دونور”.. ملعب العربي الزاولي يحتضن “الديربي” دون جمهور

بعد رفض الكاف إقامته ب”دونور”.. ملعب العربي الزاولي يحتضن…

2022-07-06 / 11:18
Photo of تحذير صادم للاعبي كرة القدم من الانضمام لأندية بالجزائر

تحذير صادم للاعبي كرة القدم من الانضمام لأندية بالجزائر

2022-07-05 / 18:21
Photo of رسميا.. كريستوف غاليتييه مدربًا لنادي باريس سان جيرمان

رسميا.. كريستوف غاليتييه مدربًا لنادي باريس سان جيرمان

2022-07-05 / 14:29
Photo of للراغبين بتشجيع المنتخب في المونديال.. الفيفا تطرح اليوم آخر التذاكر المتبقية

للراغبين بتشجيع المنتخب في المونديال.. الفيفا تطرح اليوم آخر…

2022-07-05 / 12:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق