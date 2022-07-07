كرة القدم النسوية.. الكاف تكشف عن القائمة الأولية لجوائز 2022

هبة بريس

كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، يوم الخميس، عن القائمة الأولية لجوائز الأفضل لسنة 2022 الخاصة بالسيدات، في فئات لاعبة السنة، وأفضل لاعبة داخل القارة الإفريقية، وأفضل لاعبة ناشئة وأفضل نادي.

وضمت قائمة جائزة لاعبة السنة 30 لاعبة، من ضمنهن ثلاث مغربيات هن ثلاثي الجيش الملكي، سناء مسعودي وغزلان شباك وفاطمة تكناوت.

وتتنافس على جائزة أفضل لاعبة داخل القارة (الأندية) 20 لاعبة من ضمنهن رباعي الفريق العسكري المغربي فاطمة الزهراء دحموس وغزلان شباك وسناء مسعودي وفاطمة تكناوت.

وأوضحت الكاف أنه سيتم إجراء عملية انتقاء لتحديد القائمة النهائية للمتباريات على الجائزة، مع اقتراب التعرف على المنتخبات التي ستتأهل للمراحل النهائية لكاس أمم افريقيا للسيدات المقامة حاليا بالمغرب.

وأضافت أنه سيتم الاخذ في الاعبتار أداء اللاعبات المشاركات في بطولة امم افريقيا للسيدات عند التقييم النهائي للمرشحات.

أما في جائزة افضل لاعبة ناشىئة، فضمت القائمة عشر لاعبات من ضمنهن المحترفة المغربية بنادي سانت إتيان الفرنسي، ياسمين زوهير.

ويتنافس نادي الجيش الملكي على جائزة افضل فريق نسوي الى جانب أندية ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي، وسيكوندي هاساكاس الغاني، ومالابو كينغ من غينيا الاستوائية، ووادي دجلة المصري، وريفير انغلس النيجيري، وايس ماند من مالي.

وسيقام حفل الأفضل لهذا العام في المغرب يوم 21 يوليوز الجاري، على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات “المغرب 2022” والتي تنظم خلال الفترة من 2 وحتى 23 يوليوز.

وسيتم تحديد الفائزين والفائزات من خلال أصوات قادة ومدربي الاتحادات الأعضاء ومجموعة الدراسة الفنية التابعة للكاف والصحفيين المختارين وأساطير كرة القدم الأفريقية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1