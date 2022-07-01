آسفي.. توقيف عشريني وحجز 1243 قرص مخدر

2022-07-01 / 14:34
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة آسفي، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى إيقاف المشتبه به في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بمدينة أسفي، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز 1243 قرص مخدر، من بينها 1137 قرص طبي مخدر من نوع “Rivotril” و106 أقراص مهلوسة من نوع “إكستازي”، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا إيقاف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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