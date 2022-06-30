مجلس جهة الشرق يشرف على انتخاب الهيئات الاستشارية لدى المجلس
هبة بريس : وجدة
أشرفت صليحة حاجي نائبة رئيس مجلس جهة الشرق على عملية احداث الهيئات الاستشارية لدى مجلس جهة الشرق، بحضور ممثلي ولاية جهة الشرق و الكتابة العامة للشؤون الجهوية، و رؤساء الفرق بمجلس الجهة و إطارين ممثلين عن إدارة الجهة و ذلك خلال أيام الثلاثاء،الأربعاء،والخميس 28، 29 ,و 30 يونيو الجاري بمقر مجلس الجهة بوجدة .
وتندرج هذه العملية تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ،و النظام الداخلي لمجلس جهة الشرق،و كذا الدفاتر التأطيرية المتعلقة بإحداث الهيئات الاستشارية لدى المجلس .
و في هذا الإطار رحبت صليحة حاجي بالحضور مهنئة أعضاء الهيئات الاستشارية الثلاث على اكتسابهم العضوية و يتعلق الأمر بهيئة اهتمامات الشباب ، هيئة التنمية الاقتصادية و التضامن اضافة الى هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع .
كما ذكرت نائبة الرئيس بمسار احداث هاته الهيئات ، مشيرة إلى أنه تم اعتماد دفاتر تأطيرية تم بموجبها ضبط عملية إحداث الهيئات المذكورة، و أضافت صليحة حاجي بأهمية الديموقراطية التشاركية و دورها في التكامل مع الديموقراطية التمثيلية و تمكين الفاعلين المدنيين من المساهمة في تدبير الشؤون الجهوية عبر ممارستها للأدوار المنوطة بها ، وقد تم بالمناسبة تقديم عروض تأطيرية لعملية انتخاب أعضاء مكاتب الهيئات . هذا و قد أفرزت عملية الانتخاب النتائج التالية :
1- هيئة اهتمامات الشباب :
– عبد الوافي هرواش : رئيس الهيئة
– محمد حاجي : النائب الاول لرئيس الهيئة.
– فاتن بربوشة : النائبة الثانية لرئيس الهيئة.
– امين بولغالغ : النائب الثالث لرئيس الهيئة.
– اسماء النوايتي : النائبة الرابعة لرئيس الهيئة.
– عزالدين لطرش : مقرر الهيئة.
– ميساء توفيق : نائبة مقرر الهيئة.
2- هيئة التنمية الاقتصاديةوالتضامن :
– انس زيزي : رئيس الهيئة
– الطيب خوجة : النائب الاول لرئيس الهيئة.
– الحسن الزحاف : النائب الثاني لرئيس الهيئة.
– عبدالرحمان لحمر : النائب الثالث لرئيس الهيئة.
– زكرياء الناجي : النائب الرابع لرئيس الهيئة.
– احمد المساعد : مقرر الهيئة.
– فاطمة الزهراء الهادف : نائبة مقرر الهيئة.
3- هيئة المساواة وتكافؤالفرص و مقاربةالنوع :
– نعيمة بنعزي : رئيسة الهيئة
– جمال حدادي : النائب الاول لرئيسة الهيئة.
– اسلام اخياظ : النائبة الثانية لرئيسة الهيئة.
– بوعلام حلومي : النائب الثالث لرئيسة الهيئة.
– صليحة مجاط : النائبة الرابعة لرئيسة الهيئة.
– مصطفى عقيل : مقرر الهيئة.
– وفاء الادريسي : نائبة مقرر الهيئة.