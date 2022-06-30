بعد اعترافها باستقلال لوغانسك ودونيتسك.. أوكرانيا تقطع العلاقات مع سوريا

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأربعاء، إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا.

وقال زيلينسكي، في فيديو عبر تطبيق “تليغرام”: “انتهت العلاقات بين أوكرانيا وسوريا”، مضيفاً أن “ضغوط العقوبات على دمشق الحليفة لموسكو ستزداد شدّة”.

وكانت سوريا أعلنت في وقت سابق الأربعاء الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين لتصبح أول دولة تقدم على ذلك بعد روسيا التي اعترفت بهما في 21 فبراير قبل يومين من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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