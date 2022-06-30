فولوديمير زيلينسكي

بعد اعترافها باستقلال لوغانسك ودونيتسك.. أوكرانيا تقطع العلاقات مع سوريا

2022-06-30 / 12:41
0
هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأربعاء، إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا.

وقال زيلينسكي، في فيديو عبر تطبيق “تليغرام”: “انتهت العلاقات بين أوكرانيا وسوريا”، مضيفاً أن “ضغوط العقوبات على دمشق الحليفة لموسكو ستزداد شدّة”.

وكانت سوريا أعلنت في وقت سابق الأربعاء الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين لتصبح أول دولة تقدم على ذلك بعد روسيا التي اعترفت بهما في 21 فبراير قبل يومين من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصر.. القبض على المستشار المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال

مصر.. القبض على المستشار المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال

2022-06-30 / 10:22
Photo of هجمات باريس.. السجن مدى الحياة على صلاح عبد السلام

هجمات باريس.. السجن مدى الحياة على صلاح عبد السلام

2022-06-30 / 09:31
Photo of الادعاء الفرنسي يحقق مع وزير المعاقين بعد اتهامات بالاغتصاب

الادعاء الفرنسي يحقق مع وزير المعاقين بعد اتهامات بالاغتصاب

2022-06-29 / 23:24
Photo of بريطانيا.. ارتفاع نسبة سرقة الوقود بنسبة 61٪

بريطانيا.. ارتفاع نسبة سرقة الوقود بنسبة 61٪

2022-06-29 / 23:11
Photo of بعد 7 سنوات.. السجن مدى الحياة للمتهم الرئيسي بهجمات باريس

بعد 7 سنوات.. السجن مدى الحياة للمتهم الرئيسي بهجمات…

2022-06-29 / 21:00
Photo of المكسيك.. مقتل 12 صحافيا منذ بداية العام

المكسيك.. مقتل 12 صحافيا منذ بداية العام

2022-06-29 / 20:52
Photo of الأمم المتحدة تكشف تعرض مهاجرات للاغتصاب في ليبيا لقاء طعام وماء

الأمم المتحدة تكشف تعرض مهاجرات للاغتصاب في ليبيا لقاء…

2022-06-29 / 20:12
Photo of بلد عربي.. أول اعتراف بـ”استقلال” لوغانسك ودونيتسك بعد روسيا

بلد عربي.. أول اعتراف بـ”استقلال” لوغانسك ودونيتسك بعد روسيا

2022-06-29 / 19:56
Photo of واشنطن تعزز “الدرع الصاروخي” في مضيق جبل طارق

واشنطن تعزز “الدرع الصاروخي” في مضيق جبل طارق

2022-06-29 / 19:29
Photo of والد المغربي المحكوم بالإعدام في دونيتسك يناشد الرئيس بوتين التدخل

والد المغربي المحكوم بالإعدام في دونيتسك يناشد الرئيس بوتين…

2022-06-29 / 19:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق