مهنيو النقل الطرقي يحتجون على ارتفاع أسعار المحروقات بخوض إضراب وطني

هبة بريس _ الرباط

تستعد النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب- الاتحاد المغربي للشغل- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) لخوض إضراب وطني بعد عيد الأضحى.

واستنكرت النقابات في بلاغ لها “الارتفاع المهول و المستمر الذي تعرفه أسعار المحروقات ببلادنا في ظل عجز الحكومة عن تسقيف سعرها في مستوى معقول لفائدة عموم مهنيي قطاع النقل الطرقي”.

ودعت النقابات الجهات المسؤولة “إلى مراجعة تركيبة سعر المحروقات المبالغ فيه، و فتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية بذات القطاع” كما طالبت الوزارة الوصية “بتحيين معطيات المهنيين بشكل دوري لمواكبة تغير معطيات تحويل ملكية المركبات، إعادة تشغيل المركبات ..”.

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