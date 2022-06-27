قنصلية المغرب بميلانُـو تنظم يوم مفتوح لفائدة أفراد الجالية

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

نظمت قنصلية المغرب بميلانُـو مبادرة للمرة الثانية للأيام المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية القاطنين بهذه المدينة والدائرة القنصلية التابعة لها، يوم السبت 25 يونيو الجاري.

وذكر بلاغ للقنصلية أن هذه المبادرة تتوخى تمكين أفراد الجالية، ممن يتعذر عليهم التنقل إلى مقر القنصلية خلال أيام الأسبوع، بما في ذلك تسليم وثائق رسمية كجوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية .

وأضاف البلاغ أنه تم، لإنحاج هذه الأيام المفتوحة المنظمة بالتزامن مع اقتراب العطلة الصيفية وعيد الأضحى وبعد رفع القيود الصحية لكوفيد-19، تعبئة طاقم القنصلية الإداري.

من جانبه، أوضح القنصل العام للمملكة بميلانُـو محمد الأكحل في تصريح حصري خص به هبة بريس أن هذه التعبئة تأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الخاصة بسياسة القرب من مغاربة العالم، والتي تجسد العناية الملكية السامية بهذه الفئة من المواطنين، بهدف الاستجابة لانشغالاتهم وتمكينهم من أفضل الخدمات وفي أحسن الظروف.

وسجل المسؤول الدبلوماسي أن هذه المبادرة تروم تقديم المعلومات والاستشارات والإرشادات للمترفقين والانصات لانتظاراتهم، مبرزا أنها شكلت، أيضا، مناسبة من أجل التواصل مع عدد من أفراد الجالية المقيمة بميلانُـو.

وأضاف القنصل العام أنه يتم في إطار مبادرات الانفتاح على أفراد الجالية، عقد لقاءات منتظمة مع فاعلين جمعويين ينشطون في المجالات الثقافية والفنية والرياضية، حيث يتم بحث السبل الكفيلة بتيسير الخدمات القنصلية للمغاربة المقيمين بميلانُـو والمناطق التابعة لنفوذها، وإيجاد حلول للصعوبات التي قد تعترضهم، وذلك بالنظر إلى العدد الكبير للمغاربة المستقرين بهذه المدينة.

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