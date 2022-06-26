ارتفاع حصيلة الوفيات في صفوف مقتحمي السياج الحديدي إلى 23 حالة

هبة بريس _ ال باط

أفادت مصادر محلية بإقليم الناظور أنه وفي مستجدات حصيلة عملية اقتحام السياج الحديدي على مستوى الإقليم، فقد تم عشية يومه السبت 25 يونيو 2022، تسجيل خمس حالات وفاة بين صفوف المقتحمين، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 23 شخصا.

وأضافت المصادر ذاتها أنه يبقى رهن المراقبة الطبية حاليا عنصر واحد من أفراد القوات العمومية و18 من المقتحمين.

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