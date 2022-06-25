إطلاق أولى محطات شحن السيارات الكهربائية بشوارع فاس

2022-06-25 / 20:06
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ع محياوي _ هبة بريس

أعلنت جماعة فاس، يوم أمس الجمعة 24 يونيو 2022، عن الشروع في تركيب أولى محطات شحن السيارات الكهربائية، وذلك ببعض الأماكن بشوارع المدينة.

وأوضح بلاغ صادر عن الجماعة ، أنه في إطار توجه جماعة فاس نحو التحول التدريجي كاختيار استراتيجي لاستعمال وسائل النقل الكهربائية، بغية جعل فاس مدينة ذكية ونظيفة، شرعت الجماعة في وضع محطات الشحن في بعض الشوارع العمومية كسابقة أولى من نوعها على صعيد المملكة.لشحن السيارات الكهربائية بشوارع فاس .

وأضاف البلاغ أن إنشاء هذه المحطات يهدف إلى تشجيع ساكنة فاس على استعمال السيارات الكهربائية النظيفة.

وأبرز ذات البلاغ، أن هذه المحطات تم وضعها، في مرحلة أولى، بكل من شارع علال بن عبد الله وأمام مقر الجماعة كما عاينته هبة بريس في.
وأكد ذات البلاغ، أن هذه المحطات الكهربائية ستكون متاحة لعموم سائقي السيارات الكهربائية، حيث سيتم تخصيص أماكن لهذا الغرض.

وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه العملية، التي تم إطلاقها بشراكة مع إحدى الشركات المغربية المواطنة الناشئة العاملة في النقل الكهربائي، تأتي إيمانا من الجماعة بضرورة الانخراط الفعال في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالنجاعة الطاقية والمحافظة على البيئة، فضلا عن الأهمية الكبيرة التي توليها الجماعة لتأثيرات تلوث الهواء على الصحة العامة.

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