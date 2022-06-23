” البوليساريو”مَسْحُوقٌ والجزائر تطمئن ..” نحن معكم “

هبة بريس _ ع عياش

فطنت جبهة البوليساريو الى حقيقة قرب اندثارها باندثار الجزائر ديبلوماسيا فسارعت الى الإتصال بالخارجية الجزائرية للإطمئنان على الجارة التي اضحت تعاني العزلة .

الجبهة الإنفصالية تلقت من وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، تطمينات شبيهة بوضعها الذي لا يحسد عليه.

وأفادت الوزارة الجزائرية في بيان، بأن لعمامرة أكد للبوليساريو “وقوف الجزائر إلى جانب الإنفصال لحين تحقيق مطالبه الإرهابية

وأضاف البيان، أن اللقاء شكل “فرصة أيضا للتأكيد على أهمية تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستافان دي ميستورا، في سبيل استئناف المفاوضات المباشرة “”

والغريب ان الجزائر لا زالت مرتبطة بأكذوبة اسمها البوليساريو بالرغم من ان صحافة العالم تُجْمِعُ كلها على أن الكيان الانفصالي الوهمي المسمى البوليساريو لم يبق له وجود سوى على الأوراق في الجزائر أو جنوب إفريقيا وأنغولا وفنزويلا

تتبخر بين لصوص

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