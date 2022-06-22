يرجح أنها لطفل اختفى منذ سنة.. العثور على بقايا عظام بشرية بتنغير

2022-06-22 / 13:31
0
هبة بريس - تنغير

(الصورة : الطفل إسماعيل احميدي المختفي)

تم صباح اليوم الأربعاء 22 يونيو الجاري، بالجبال المطلة بدوار آيت زكري أمسكار نواقا التابع لجماعة إغيل نمكون بإقليم تنغير العثور على بقايا عظام يُرجح أنها للطفل “إسماعيل احميدي” الذي اختفى في ظروف غامضة منذ 30 أبريل من السنة الماضية .

وأفاد مصدر محلي مطلع ل”هبة بريس” بأن أب الطفل المختفي هو من عثر على هذه البقايا ومعها الملابس التي كان يرتديها وقت اختفائه، ليخبر السلطة المحلية .

واضاف ذات المصدر ان الدرك الملكي في طريقهم الآن الى عين المكان قصد المعاينة وأخذ الرفات للخبرة .

يشار أن واقعة اختفاء الطفل المسمى “إسماعيل احميدي”، كانت في 30 أبريل 2021 واستنفرت حينها الساكنة المحلية والسلطة المحلية والإقليمية ومصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وأعوان السلطة بحضور عامل الإقليم حسن الزيتوني، الذي قاموا بحملات تمشيطية بالاستعانة بالكلاب المدربة التابعة لجهاز الدرك الملكي وطائرتي “الدرون”، إلى جانب معدات الوقاية المدنية، على أمل العثور عليه لكن دون جدوى .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ارتفاع الأسعار.. بنعبد الله يدعو الحكومة إلى تقديم الحلول والبدائل الممكنة

ارتفاع الأسعار.. بنعبد الله يدعو الحكومة إلى تقديم الحلول…

2022-06-22 / 14:01
Photo of التحقيق في ضبط شحنات ضخمة من “غاز الضحك”بطنجة المتوسط

التحقيق في ضبط شحنات ضخمة من “غاز الضحك”بطنجة المتوسط

2022-06-22 / 12:42
Photo of إسرائيل تعتزم استقدام مغاربة للعمل في البناء والتمريض

إسرائيل تعتزم استقدام مغاربة للعمل في البناء والتمريض

2022-06-22 / 10:09
Photo of طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-06-22 / 09:09
Photo of بسبب غلاء الفواتير ..اعتقال شخصين قاما بتعنيف موظفي الكهرباء بشتوكة

بسبب غلاء الفواتير ..اعتقال شخصين قاما بتعنيف موظفي الكهرباء…

2022-06-21 / 23:33
Photo of تأجيل النظر في ملف رشيد الفايق ومن معه باستئنافية فاس .

تأجيل النظر في ملف رشيد الفايق ومن معه باستئنافية…

2022-06-21 / 23:27
Photo of انهيار صخري يقطع مؤقتا حركة السير في “تيزي انتيشكا”

انهيار صخري يقطع مؤقتا حركة السير في “تيزي انتيشكا”

2022-06-21 / 22:12
Photo of أكاديمية الحسن الثاني للعلوم : موافقة ملكية على ثلاثة أعضاء جدد

أكاديمية الحسن الثاني للعلوم : موافقة ملكية على ثلاثة…

2022-06-21 / 22:09
Photo of فاس.. الحبس النافذ والغرامة للمدير العام لمهرجان روح فاس ومن معه

فاس.. الحبس النافذ والغرامة للمدير العام لمهرجان روح فاس…

2022-06-21 / 21:45
Photo of لقجع عن التجارة الإلكترونية ..سوق غير مهيكل يتخلله غش في قيمة المقتنيات

لقجع عن التجارة الإلكترونية ..سوق غير مهيكل يتخلله غش…

2022-06-21 / 20:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق