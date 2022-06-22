يرجح أنها لطفل اختفى منذ سنة.. العثور على بقايا عظام بشرية بتنغير

هبة بريس - تنغير

(الصورة : الطفل إسماعيل احميدي المختفي)

تم صباح اليوم الأربعاء 22 يونيو الجاري، بالجبال المطلة بدوار آيت زكري أمسكار نواقا التابع لجماعة إغيل نمكون بإقليم تنغير العثور على بقايا عظام يُرجح أنها للطفل “إسماعيل احميدي” الذي اختفى في ظروف غامضة منذ 30 أبريل من السنة الماضية .

وأفاد مصدر محلي مطلع ل”هبة بريس” بأن أب الطفل المختفي هو من عثر على هذه البقايا ومعها الملابس التي كان يرتديها وقت اختفائه، ليخبر السلطة المحلية .

واضاف ذات المصدر ان الدرك الملكي في طريقهم الآن الى عين المكان قصد المعاينة وأخذ الرفات للخبرة .

يشار أن واقعة اختفاء الطفل المسمى “إسماعيل احميدي”، كانت في 30 أبريل 2021 واستنفرت حينها الساكنة المحلية والسلطة المحلية والإقليمية ومصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وأعوان السلطة بحضور عامل الإقليم حسن الزيتوني، الذي قاموا بحملات تمشيطية بالاستعانة بالكلاب المدربة التابعة لجهاز الدرك الملكي وطائرتي “الدرون”، إلى جانب معدات الوقاية المدنية، على أمل العثور عليه لكن دون جدوى .

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