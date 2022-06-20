سرقسطة: قنصلية متنقلة لتسليم الجوازات وبطائق التعريف الوطنية

2022-06-20 / 13:49
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

بتنسيق مع جمعية “أيمازا” نظمت القنصلية العامة ل”تراغونا” قنصلية متحركة إلى مدينة”سرقسطة” في إطار التقريب الفعلي للإدارة من المهاجرين القاطنين بمنطقة “آراغون” وتلبية حاجياتهم الإدارية دونما حاجة إلى الإنتقال نحو المركز.

وشهدت هذه العملية إقبالا كبيرا للمواطنين الذين سبق لهم وأن إستفاذوا من خدمات هذه القنصلية المتنقلة في وقت سابق ، تلته زيارة أخرى يوم امس الأحد خصصت لتسليم الجوازات وبطائق التعريف المنجزة .

ويعرف المركز القنصلي ل”تاراغونا” الذي ترأسه القنصل العام ” سلوى بيشري” دينامية كبيرة على مستوى تقديم الخدمات الإدارية للمهاجرين القاطنين على بعد مئات الكيلومترات من المركز بشهادة الجميع ، إذ تكاد خرجاته الميدانية لا تتوقف في كل نفوذه القنصلي بفضل تظافر الجهود بين الجميع موظفين ونواب قنصل.

تجدر الإشارة ان القنصل العام “سلوى بيشري” ستنهي مهامها ب”تاراغونا” خلال الشهرين القادمين بعدما أبلت البلاء الحسن في خدمة الجالية وساهمت بقسط كبير في توفير الظروف الملائمة للعمل القنصلي ومواكبته للتطلعات التي تنشدها وزارة الخارجية من خلال إعتماد مقاربة جديدة ترتكز على بناء الثقة بين الإدارة والمرتفقين.

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