فاس.. إحالة خمس أشخاص على العدالة بتهمة سرقة منازل بحي الضحى .

ع محياوي _ هبة بريس

المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس يوم أمس الإثنين 13 يونيو الجاري على أنظار العدالة، خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح اعمارهم ما بين 17 و 20 سنة، اشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة من داخل إحدى المنازل بحي الضحى عرصة الزيتون بفاس.

وقد كانت مصالح ولاية أمن فاس، قد تفاعلت بسرعة وجدية مع شكاية تتعلق بالسرقة من داخل إحدى المنازل، استهدفت مجموعة من الحلي و المجوهرات بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملتين الوطنية و الأجنبية، ومن خلال المعاينات الضرورية تم الإهتداء إلى تشخيص هوية المشتبه فيهم وبالتالي تحديد مكان تواجدهم وإلقاء القبض عليهم في وقت وجيز بعد اقترافهم هذا الفعل الإجرامي.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيهم، عن حجز جميع الأشياء موضوع السرقة، بالإضافة إلى جزء من المبلغ المالي بالعملتين الوطنية والأجنبية علاوة على المفاتيح المزورة المستعملة في اقتراف هذا النوع من السرقات.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، و القاصرين لتدبير المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبلأ أن تتم إحالتهم على أنظار المحكمة.

و تأتي هذه العملية الأمنية في إطار التفاعل الإيجابي والفوري مع جميع الشكايات والوشايات، سواء تلك الواردة على مصالح الشرطة بشكل مباشر أو المنشورة عبر وسائل الإعلام

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