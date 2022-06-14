الصورة تعبيرية

فاس.. إحالة خمس أشخاص على العدالة بتهمة سرقة منازل بحي الضحى .

2022-06-14 / 20:43
0

ع محياوي _ هبة بريس

المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس يوم أمس الإثنين 13 يونيو الجاري على أنظار العدالة، خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح اعمارهم ما بين 17 و 20 سنة، اشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة من داخل إحدى المنازل بحي الضحى عرصة الزيتون بفاس.
وقد كانت مصالح ولاية أمن فاس، قد تفاعلت بسرعة وجدية مع شكاية تتعلق بالسرقة من داخل إحدى المنازل، استهدفت مجموعة من الحلي و المجوهرات بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملتين الوطنية و الأجنبية، ومن خلال المعاينات الضرورية تم الإهتداء إلى تشخيص هوية المشتبه فيهم وبالتالي تحديد مكان تواجدهم وإلقاء القبض عليهم في وقت وجيز بعد اقترافهم هذا الفعل الإجرامي.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيهم، عن حجز جميع الأشياء موضوع السرقة، بالإضافة إلى جزء من المبلغ المالي بالعملتين الوطنية والأجنبية علاوة على المفاتيح المزورة المستعملة في اقتراف هذا النوع من السرقات.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، و القاصرين لتدبير المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبلأ أن تتم إحالتهم على أنظار المحكمة.
و تأتي هذه العملية الأمنية في إطار التفاعل الإيجابي والفوري مع جميع الشكايات والوشايات، سواء تلك الواردة على مصالح الشرطة بشكل مباشر أو المنشورة عبر وسائل الإعلام

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : الامن يضع يده على سارق المنازل

أكادير : الامن يضع يده على سارق المنازل

2022-06-14 / 21:33
Photo of ميناء طنجة.. توقيف مواطن إسباني مبحوث عنه من طرف “أنتربول”

ميناء طنجة.. توقيف مواطن إسباني مبحوث عنه من طرف…

2022-06-14 / 21:11
Photo of 2400 موظف شبح. ..نقابة تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل

2400 موظف شبح. ..نقابة تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق…

2022-06-14 / 20:40
Photo of أخنوش : فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة

أخنوش : فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون…

2022-06-14 / 20:09
Photo of محيط المؤسسات التعليمية…نفايات وورشات حرفية ومخدرات

محيط المؤسسات التعليمية…نفايات وورشات حرفية ومخدرات

2022-06-14 / 20:01
Photo of أخنوش يجتمع برؤساء غرف الفلاحة ورؤساء غرف الصناعة التقليدية

أخنوش يجتمع برؤساء غرف الفلاحة ورؤساء غرف الصناعة التقليدية

2022-06-14 / 19:10
Photo of لفتيت .. ممنوع على رجال الشرطة مطاردة السائقين أثناء فرارهم

لفتيت .. ممنوع على رجال الشرطة مطاردة السائقين أثناء…

2022-06-14 / 19:01
Photo of معبر باب سبتة ..إجراءات صارمة أثناء العبور وتباين في إرتسامات العابرين

معبر باب سبتة ..إجراءات صارمة أثناء العبور وتباين في…

2022-06-14 / 18:28
Photo of وزارة الداخلية .. إجراءات جديدة للحد من فوضى حجز السيارات

وزارة الداخلية .. إجراءات جديدة للحد من فوضى حجز…

2022-06-14 / 18:22
Photo of آيت الطالب: وجود الفيروس غير مضر بالصحة.. والعالم كله تحرر

آيت الطالب: وجود الفيروس غير مضر بالصحة.. والعالم كله…

2022-06-14 / 17:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق