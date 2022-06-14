لفتيت .. ممنوع على رجال الشرطة مطاردة السائقين أثناء فرارهم
أعطت وزارة الداخلية تعليمات مباشرة لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني إلغاء مطاردة الشرطة للدراجات النارية والمركبات المخالفة للقانون في حالة عدم امتثال السائقين.
وجاء في جواب لعبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي أن “مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تعمل باستمرار على تذكير عموم موظفيها على تطبيق القانون بحزم وتبصر مع استحضار قواعد الاحتياط والأمن عند تدخلاتهم الأمنية”.
كما أكد وزير الداخلية أنه “في حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة من قبيل النوع واللون ورقم الصفيحة المعدنية، ونوع المخالفة، وذلك دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها، وتتم بذلك عملية إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها بالوجهة المطلوبة وبشكل آمن على مستوى أية نقطة للمراقبة”.
كما أنه “في حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة من قبيل النوع واللون ورقم الصفيحة المعدنية، ونوع المخالفة، وذلك دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها، وتتم بذلك عملية إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها بالوجهة المطلوب وبشكل آمن على مستوى أية نقطة للمراقبة
5 تعليقات
رول أ شيفور!!! عوض مضاعفة العقوبات على الفارّين من القانون ،و الضرب من حديد على كل من خالف أوامر الشرطة ..يطلب من الشرطة عدم اللحاق بهم
إوا دابا أراك لسيبة خصوصاً أصحاب الدراجات النارية.. تحياتي للشخص اللي عطا هاد التعليمات.. عندو تفكير سليم
ادا سوف تكون هناك سيبة ومشاكل كثيرة ولا يقوم الشرطي بعمله ويتجنب دالك مثلا اصحاب المخدرات او المجرمين على الامن ان يستعمل كل ادوات توقيف الدين لايحثرمون القوانين المعمول بها دوليا والحفاض على سلامة الوطن والمواطن
هذه خطة إستراتيجية الداخلية كي يتناطح الشعب بعضه لبعض…
قرار خاطئ لايخدم امن البلاد والمواطن