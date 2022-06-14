الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير المالية عبد الرحمن راوية

2022-06-14 / 18:40
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هبة بريس

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوماً رئاسياً أنهى بموجبه مهام وزير المالية عبد الرحمان راوية، بعد نحو 3 أشهر على تعيينه.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “عملاً بأحكام المادة 91، الفقرة 07 من الدستور، وبعد استشارة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وقّع، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مرسوماً رئاسياً، يقضي بإنهاء مهام وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية، وكلّف الأمين العام لوزارة المالية(إبراهيم كسالي)، بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة

ولم يذكر البيان أسباب إنهاء مهام وزير المالية الذي عُين في منصبه في فبراير الماضي، بعد أن ظل يشغله رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن منذ يونيو 2020.

وراوية مدير سابق للضرائب في الجزائر، وخبير سابق في صندوق النقد الدولي، كما شغل منصب وزير المالية في فترة سابقة بين عامي 2017 و2020، حيث رحل عن المنصب آنذاك، إثر تعديل حكومي شامل.

وجاءت إقالة راوية بعد أيام فقط على إنهاء مهام محافظ البنك المركزي رستم فاضلي، وتعيين صلاح الدين طالب، خلفا له في 25 مايو/ أيار الماضي.

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