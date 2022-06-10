ألمانيا.. رجل يهاجم امرأة وفتاة بسكين في مدرسة

2022-06-10 / 17:24
0
هبة بريس - وكالات

أصيبت امرأة وفتاة في هجوم بسكين داخل مدرسة ابتدائية في بلدة إيسلينجن بجنوب ألمانيا، حسبما أفادت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة.

وهاجم المشتبه به المرأة والفتاة بسكين، ثم فرّ من مكان الجريمة. وقال متحدث باسم الشرطة إنه بعد عدة ساعات من الهجوم، لم يكن هناك أثر للرجل.

وقال المتحدث: “المرأة والفتاة أصيبتا بجروح خطيرة وترقدان في المستشفى”.

ولم يتضح بعد الدافع وراء الجريمة. كما أنه لم يتضح ما إذا كان هناك علاقة بين المرأة والفتاة والجاني.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاتحاد الأوروبي يصفع الجزائر: قرار حظر التجارة مع إسبانيا “انتهاك للقانون”

الاتحاد الأوروبي يصفع الجزائر: قرار حظر التجارة مع إسبانيا…

2022-06-10 / 16:41
Photo of الصحة العالمية: جدري القردة كان ينتشر في العالم منذ سنوات

الصحة العالمية: جدري القردة كان ينتشر في العالم منذ…

2022-06-10 / 14:54
Photo of روسيا اليوم: المغربي المحكوم بالإعدام يكشف عن راتبه وظروف اعتقاله

روسيا اليوم: المغربي المحكوم بالإعدام يكشف عن راتبه وظروف…

2022-06-10 / 14:26
Photo of لافروف: “الحكم بإعدام الأجانب الثلاثة يستند إلى قوانين دونيتسك”

لافروف: “الحكم بإعدام الأجانب الثلاثة يستند إلى قوانين دونيتسك”

2022-06-10 / 13:01

الاتحاد الإفريقي: سنواجه مجاعة “خطيرة للغاية” إذا لم تحل…

2022-06-10 / 11:22
Photo of وزير الخارجية الإسباني يحمل إلى بروكسل ملف الأزمة مع الجزائر

وزير الخارجية الإسباني يحمل إلى بروكسل ملف الأزمة مع…

2022-06-10 / 10:48
Photo of أمريكا تعبر عن قلقها إزاء أحكام الإعدام بحق بريطانيين ومغربي

أمريكا تعبر عن قلقها إزاء أحكام الإعدام بحق بريطانيين…

2022-06-10 / 10:09
Photo of إصابات في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

إصابات في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

2022-06-09 / 23:00
Photo of 17 قتيلا و4 مفقودين بفيضانات وانهيارات أرضية في الصين

17 قتيلا و4 مفقودين بفيضانات وانهيارات أرضية في الصين

2022-06-09 / 20:36
Photo of خبراء أوروبيون يتوقعون تفاقم أزمة الحبوب وسط تراجع الإنتاج

خبراء أوروبيون يتوقعون تفاقم أزمة الحبوب وسط تراجع الإنتاج

2022-06-09 / 19:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق