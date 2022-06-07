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في اسبوع .. مخالفات السير تضخ في ميزانية الدولة أكثر من 7 ملايين‏ درهم

2022-06-07 / 21:35
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هبة بريس _ الرباط

سجّلت المناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي الممتد من 30 إلى 05 يونيو 2022، حصيلة ثقيلة في ضحايا حوادث السير، حيث سجلت 1936 حادثة سير، راح ضحيتها 15 شخصا وأصيب فيها 2526 آخرون بجروح، إصابات 89 منهم بليغة.‏

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 41.165 مخالفة، وإنجاز 7.393 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 33.772 غرامة صلحية.

وأبرزت المصادر ذاتها، أن عدد الوثائق المسحوبة بلغت 7.393 وثيقة، وأن عدد المركبات التي خضعت للتوقيف بلغ 362 مركبة، وتحصّل من هذه المخالفات على 7.254.225 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4.866 ناقلة.‏

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