القضاء الإسباني سيستمع إلى مدير شركة بيغاسوس في ملف التجسس

هبة بريس _ الرباط

قرر القضاء الإسباني استدعاء المدير العام لشركة NSO الإسرائيلية المصنعة لبرنامج بيغاسوس للاستماع إليه كشاهد ضمن التحقيق الذي يجريه بعد تعرض مسؤولين على رأسهم رئيس الحكومة بيدرو سانتيش إلى التجسس.

وقرر القاضي المشرف على التحقيق في ملف عملية التجسس ببيغاسوس والتابع للمحكمة الوطنية في العاصمة مدريد رفع السرية عن التحقيق والبدء في الاستماع لمسؤولين، حسبما أوردت وكالة أوروبا برس الثلاثاء من الأسبوع الجاري.

واستدعى وزير الرئاسة فيليكس بولانيوس يوم 5 يوليوز/تموز المقبل للاستماع لإفادته بحكم أنه مسؤول عن الحراسة الرقمية الخاصة برئيس الحكومة.

كما قرر القاضي الاستماع إلى مسؤولين في هيئة الاستخبارات. وكان قد استمع الجمعة الماضية إلى مديرة الاستخبارات باث إيستبان التي جرت إقالتها من المنصب منذ شهر على خلفية الفشل في رصد بيغاسوس.

وقال ذات المصدر إن الجديد في الملف هو قرار قاضي التحقيق التوجه إلى إسرائيل على رأس بعثة قضائية للاستماع إلى مدير الشركة الإسرائيلية التي تنتج هذا البرنامج كشاهد.

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