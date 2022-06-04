ماكرون يطلب تعويض المشجعين الذين لم يحضروا نهائي الأبطال

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوسائل إعلام محلية يوم الجمعة، أن حاملي التذاكر الذين منعوا من دخول استاد فرنسا في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت من قبل أفراد الأمن يجب تعويضهم “بأسرع ما يمكن”.

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم الجمعة اعتذارا للجماهير الذين تأثروا بالأحداث التي أحاطت بالمباراة النهائية بين ريال مدريد وليفربول بعد تزوير التذاكر والمشاكل الجماهيرية التي شابت الحدث الكروي الرفيع في باريس.

وتأخر انطلاق المباراة لأكثر من 30 دقيقة بعد أن أوقف الضباط بالقوة الأشخاص الذين حاولوا دخول استاد فرنسا بينما قامت شرطة مكافحة الشغب برش الغاز المسيل للدموع على المشجعين، بما في ذلك النساء والأطفال.

وقال ماكرون في مقابلة: لدي فكرة عن العائلات التي تم منعها ولم تتمكن من الوصول إلى المقاعد التي دفعوا ثمنها. ولهذا آمل أن نتمكن من تعويضهم في أقرب وقت ممكن.

وتابع: لقد طلبت من الحكومة توضيح ما حدث وتحديد المسؤولية وشرحها بالتفصيل لمواطنينا وللبريطانيين والإسبان.

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